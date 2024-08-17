加州州長簽署新法 嚴懲搶劫商家與汽車竊盜

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（中央社沙加緬度16日綜合外電報導）美國加州州長紐松今天簽署一系列獲兩黨支持的10項法案，旨在打擊砸櫥窗搶劫和財產犯罪，更有利於追捕累犯的商店扒手及汽車竊賊，並且加重對變賣集團的刑罰。

美聯社報導，民主黨領導階層正努力證明他們對犯罪的態度夠強硬，同時試圖說服選民否決一項，針對商店盜竊和毒品指控的累犯，處以更嚴厲刑罰的公投法案。

雖然商店遭竊的問題日益嚴重，但大規模砸櫥窗搶劫事件，近年來在加州及其他地區已成為危機。

這類犯罪往往被攝錄並上傳社群媒體，格外引發大眾關注加州零售盜竊的問題。

民主黨籍加州州長紐松（Gavin Newsom）表示，這項立法包含多年來針對零售盜竊問題的最重大變革。法案允許執法部門將不同受害者的遭竊商品價值合併計算，以便對罪犯處以更嚴苛的懲罰，並准允藉由影像畫面或目擊者證詞逮捕扒手。

紐松指出：「（法案）觸及這個問題的核心，並以深思熟慮且明智的方式執行。這才是真正的解決之道。」

這項立法還將打擊貨物竊盜，彌補法律漏洞，並且更便於起訴汽車失竊，還要求電子海灣公司（eBay）和鄰里社交網站Nextdoor等交易平台，開始收集大量販售貨品賣家的銀行帳戶及稅務識別號碼。

根據其中一項法案，零售商還可以取得針對已定罪商店扒手的限制令。（譯者：李佩珊/核稿：曹宇帆）1130817