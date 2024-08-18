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德2024年援烏金額達80億歐元 明年擬砍半

2024/8/18 09:18
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（中央社柏林17日綜合外電報導）德國國會消息人士今天告訴法新社說，在俄烏戰爭中提供烏克蘭援助規模第2大的德國，計劃把2025年的軍事援助金額砍半。

法新社報導，總理蕭茲（Olaf Scholz）政府將利用凍結俄羅斯資產所產生的收益，當作繼續支持基輔當局的替代方案。至於2025年預算計畫，德國政府不打算對已預留的40億歐元援助款項提供任何「額外援助」。

柏林當局今年提供烏克蘭的援助金額達80億歐元。

德國財政部內部的另一名消息人士指出，德國指望「利用凍結的俄羅斯資產，在七大工業國集團（G7）和歐洲聯盟（EU）框架內創建一種金融工具」，當作補償方案。

烏克蘭駐德國大使梅克耶夫（Oleksii Makeiev）在社群媒體X發文指出，「在支持烏克蘭上，德國持續扮演著第一線角色的政治意願，與歐洲安全息息相關」。

德國這項預算案仍需經過討論才能於年底通過。財政部今天表示，該部門願意依個案基礎來衡量為烏克蘭提供額外支出。

烏克蘭盟友多個月來都在研究建立一項機制，也就是把全球凍結的俄羅斯3000億美元資產中拿出一部分，用於支持基輔當局力抗俄羅斯入侵。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130818

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蕭茲
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