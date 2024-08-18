委國總統選舉爭議僵持 反對派矢言街頭抗爭到底

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（中央社卡拉卡斯17日綜合外電報導）委內瑞拉反對派領袖馬查多不再躲藏，今天帶領群眾在首都卡拉卡斯街頭抗爭，反對總統馬杜洛自稱的勝選連任，她矢言將有持續不斷的人潮上街頭示威。

綜合法新社和路透社報導，馬查多（Maria Corina Machado）先前呼籲海內外300多個城市的民眾團結起來，升高對馬杜洛（Nicolas Maduro）施壓，要他承認反對派在7月28日總統大選中獲得壓倒性勝利。

委內瑞拉選務機構先前表示，7月28日大選中，總統馬杜洛以略低於52%的選票贏得第3個任期。

反對派斥國家選舉委員會為執政黨的分支機構，並在網路公布資料指出，根據83%投票機器紀錄，在野候選人龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez）囊括了67%的選票支持。

選舉爭議讓這個深陷經濟困境的國家面臨一場政治危機；政府鎮壓抗議活動導致至少23人喪生、2400人被捕。

今天在首都卡拉卡斯（Caracas），數千人聚集在城東的主要道路上。

在街頭人群中， 馬查多站在一輛卡車上，呼籲國際社會獨立查核選舉結果，並呼籲支持者繼續在街頭抗爭。

第一批海外相關示威活動今天展開，澳洲雪梨（Sydney）有100多名委內瑞拉人集會，他們舉著氣球、揮舞著國旗。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130818