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委內瑞拉大選結果惹議 總統馬杜洛對手籲移交政權

2024/8/16 16:03
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（中央社卡拉卡斯15日綜合外電報導）委內瑞拉在野黨候選人龔薩雷茲聲稱，自己在7月28日有爭議的總統選舉中擊敗尋求連任的總統馬杜洛，今天要求馬杜洛允許推動「政治交接工作」。

法新社報導，委內瑞拉國家選舉委員會（CNE）宣布馬杜洛（Nicolas Maduro）以52%得票率贏得第3個6年任期，卻沒有提供詳細的計票結果，引發國際社會譴責。

委內瑞拉反對派表示，投票所計票結果顯示，74歲退休外交官龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）以大幅優勢擊敗馬杜洛。

龔薩雷茲在社群媒體上發布的影片中表示：「我要向馬杜洛呼籲：尊重委內瑞拉人民的意願，你正在拿數以百萬計同胞生命開玩笑！」他並要求馬杜洛「允許進行（政治）交接工作」。

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他說：「這個國家的經濟每下愈況，日復一日看不到政治解決方案，你必須為這個慘況負責。如果委內瑞拉不進行政治交接，我們就不可能有機會吸引大量投資。」

龔薩雷茲強調：「委內瑞拉應該得到一個穩定、繁榮與和平的未來，為了實現此一目標，必須尊重人民意願，必須讓政權移轉到能夠恢復（人民）信心、並打開經濟發展大門的政府。」（譯者：陳昱婷/核稿：）1130816

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