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委反對派總統候選人遭二度傳喚不到 譴責司法騷擾

2024/8/28 12:51
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（中央社卡拉卡斯27日綜合外電報導）委內瑞拉反對派總統候選人龔薩雷茲今天無視檢察官的第2次傳票，所屬聯盟譴責總統馬杜洛在備受爭議的選舉連任後，進行「司法騷擾」。

效忠馬杜洛（Nicolas Maduro）的檢察官想要訊問74歲的龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia），調查他聲稱自己是7月28日大選合法勝利者的說法。龔薩雷茲宣稱勝選獲得美國等國支持。

反對派聯盟「民主統一平台」（Democratic Unitary Platform）今天堅稱，其候選人以「壓倒性多數」贏得大選，而且是「司法騷擾」的受害者。

馬杜洛則透過改組內閣、任命新的內政部長和石油部長，推進了他第3個6年任期的計畫。

同樣在今天，反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）指責馬杜洛政府「綁架」她的律師。

選舉後不久就躲藏起來的龔薩雷茲被控「篡奪職務」和「偽造公共文件」，遭檢方傳喚調查。

這位退休外交官昨天無視第1次傳喚，今天第2張傳票發出後也沒露面。

檢方是因為反對派公布的選舉紀錄展開調查，反對派宣稱這些紀錄顯示龔薩雷茲輕鬆勝出。

「民主統一平台」在社群媒體X寫道，「一再傳喚…明顯侵犯言論自由」，還說現在擔心當局可能會對龔薩雷茲發出逮捕令。

馬杜洛猛烈抨擊對手不出面，稱他是「膽小鬼」，「躲起來領導政變」。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1130828

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