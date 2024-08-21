本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
馬斯克
新聞專題
馬斯克
首頁 / 國際

美媒：緯穎指馬斯克X平台賴帳伺服器零件費用 提告求償6100萬美元

2024/8/21 11:27（8/21 11:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣科技公司緯穎上週提訴，控告富豪馬斯克2022年入主推特後，改名X的這個社群媒體平台拒絕支付約1.2億美元伺服器零件費用。（路透社）
台灣科技公司緯穎上週提訴，控告富豪馬斯克2022年入主推特後，改名X的這個社群媒體平台拒絕支付約1.2億美元伺服器零件費用。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦20日綜合外電報導）美國「財經內幕」報導，台灣科技公司緯穎上週提訴，控告富豪馬斯克2022年入主推特後，改名X的這個社群媒體平台拒絕支付約1.2億美元伺服器零件費用，要求賠償6100萬美元。

「財經內幕」（Business Insider）報導說，根據緯穎上週在美國加州北區聯邦地區法院提出的訴狀，緯穎宣稱X違反2014年一項提供X前身推特（Twitter）客製化資訊科技（IT）產品的採購協議。

緯穎表示，推特被馬斯克（Elon Musk）收購沒多久，便於2022年11月「突然停止」支付緯穎任何款項，緯穎要求為成品付款，但推特沒有回應。

訴狀也寫道，為履行推特現有訂單，緯穎累積了價值1.2億美元（約新台幣38.7億元）的零件，原以為推特會負責，但推特不僅未負起責任，還拒絕與緯穎溝通。緯穎主要為數據中心和雲端供應商製造伺服器和儲存系統。

根據訴狀，緯穎已取消或收回價值約5900萬美元（約新台幣19億元）的零件，但對馬斯克的公司提告，要求賠償剩下的6100萬美元（約新台幣19.7億元）損失。

除了緯穎的訴訟，馬斯克還面臨多位前推特主管提告，包括前執行長亞格拉沃（Parag Agrawal）要求他支付拖欠的1.28億美元遣散費。X本身同樣被告，提告的包括推特前董事長柯德斯塔尼（Omid Kordestani）和其他過去任職於推特的員工，前者告這家公司拖欠價值2000萬美元股票，後者則申訴未拿到獎金。

財經內幕尋求置評，但X和緯穎未立即回應。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1130821

延伸閱讀
歐盟初步認定X平台「藍勾勾」認證缺失 使用戶受騙X被控擅自拿用戶個資訓練AI 荷蘭比利時等8國提申訴社群媒體X關閉巴西辦公室 稱內容審查命令影響員工安全X聊天機器人散播大選假新聞 美國5州要求馬斯克改正
馬斯克
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
172.30.142.101
更多編輯台推薦新聞：