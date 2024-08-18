社群媒體X關閉巴西辦公室 稱內容審查命令影響員工安全

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）社群媒體X平台與巴西大法官就X的權利與責任進行激烈法律論戰後，擁有X的億萬富豪馬斯克今天宣布，將結束X在巴西的營運業務，不過巴西用戶仍能使用相關服務。

法新社報導，X平台宣布結束巴西業務，顯然將馬斯克（Elon Musk）與巴西最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）持續進行的法律論戰推向高潮。莫瑞斯曾指自己正試圖對抗危險的惡意假訊息在網路上散播。

X全球政府事務部門（Global Government Affairs）今天發文表示，如果不遵從莫瑞斯的內容審查命令，他「威脅逮捕我們在巴西的法律代表」。

這個部門指出，為了保護員工安全，關閉X在巴西的營運辦公室有其必要，而「責任完全歸屬於莫瑞斯」。

莫瑞斯先前命令關閉數個涉嫌散播惡意假訊息的推特帳號，包括巴西前極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）支持者的帳號，他曾強調「言論自由不代表捍衛專制的自由」。

馬斯克與其他批評者則認為莫瑞斯是在箝制言論自由。馬斯克今天在X發文說，由於莫瑞斯的要求會讓X秘密違反巴西、阿根廷、美國法律及國際法，X別無選擇，只能結束在巴西的營運業務。（譯者：洪培英）1130818