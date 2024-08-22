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中東緊張局勢升級 美林肯號航艦打擊群加速抵達

2024/8/22 09:28
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國國防部長下令林肯號（USS Abraham Lincoln）航艦打擊群加速後，美國軍方今天表示，林肯號與隨行驅逐艦已抵達中東。

以色列7月底對貝魯特南部郊區發動攻擊，擊斃黎巴嫩真主黨最高軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr），不久後，伊朗首都德黑蘭也遭遇攻擊，導致巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）喪命，以色列被控為刺殺哈尼雅的幕後黑手。

真主黨與伊朗上月底矢言回應這兩起暗殺行動，外界對局勢嚴重升級的擔憂加劇。

法新社報導，林肯號在這時候抵達中東，讓部署中東地區的美國航空母艦數量來到兩艘，至少暫時是如此，因為林肯號之後將替換羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）。

負責中東事務的軍事指揮部在社群媒體上表示：「艦載F-35C與F/A-18超級大黃蜂第3批次（Block III）戰機的林肯號航空母艦（CVN-72）已進入美軍中央司令部（US Central Command）負責地區。」

「林肯號是第3航艦打擊群的旗艦，有第21驅逐艦中隊（Destroyer Squadron 21）與第9艦載機聯隊（Carrier Air Wing 9）伴隨。」

五角大廈11日表示，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）月初指示林肯號部署到中東地區後，命令林肯號「加速過境」駛往中東。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1130822

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