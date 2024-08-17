本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

以色列空襲黎巴嫩南部 造成10死5傷

2024/8/17 19:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社貝魯特17日綜合外電報導）黎巴嫩國家通訊社（NNA）今天報導，以色列空襲黎巴嫩南部納巴蒂葉市（Nabatieh）一棟住宅，造成大約10人喪命，其中包含2位孩童，另有5人受傷。

NNA報導指出，罹難者都是敘利亞公民，在進行DNA鑑定確定死者身分後，會公布這次空襲的最終死亡人數。

以色列軍方表示，空襲目標是黎巴嫩民兵組織真主黨（Hezbollah）武裝分子使用的武器庫。

路透社報導，以色列發動這次空襲之前，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）與以色列於卡達首都杜哈進行的停火談判已經在昨天暫停，談判代表將於下週再次舉行談判。

以色列占領區戈蘭高地（Golan Heights）在7月27日遭受黎巴嫩方面發射的火箭攻擊而造成12名孩童和青少年死亡後，中東地區最近幾週的緊張情勢加劇。

之後以色列展開報復，在黎巴嫩首都貝魯特的郊區殺害真主黨高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）。

真主黨矢言要反擊以色列，伊朗也揚言要對哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）於德黑蘭遇襲身亡一事進行報復。（譯者：陳彥鈞/核稿：劉淑琴）1130817

#真主黨
#以色列
#黎巴嫩
#哈瑪斯
#路透社
#以巴衝突
#以哈戰爭
#哈尼雅
哈瑪斯
以哈停火談判暫停下週續談 拜登再派國務卿訪以最新一輪停火談判卡達重啟 加薩死亡人數破4萬
哈尼雅
美警告伊朗襲以色列後果嚴重 恐致加薩停火破局加薩停火能阻伊朗報復以色列 拜登：這是我的期望
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.101
更多編輯台推薦新聞：