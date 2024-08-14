加薩停火能阻伊朗報復以色列 拜登：這是我的期望

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（中央社加薩走廊13日綜合外電報導）美國總統拜登（Joe Biden）今天表示，加薩停火協議將能阻擋伊朗對以色列展開報復性攻擊。伊朗誓言為哈瑪斯領袖之死復仇，使區域緊張局勢加劇。

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日訪問德黑蘭出席伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）就職典禮時遇襲身亡，伊朗與其盟友將責任歸咎於以色列。

伊朗矢言將為哈尼雅之死報仇。而在哈尼雅喪命的前幾個小時，以色列在貝魯特狙殺黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的高級指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）。

西方國家昨天呼籲伊朗停止對以色列發出軍事攻擊的威脅，但德黑蘭當局拒絕接受。

伊朗外交部發言人表示，法國、德國與英國的聲明沒有對猶太復國主義政權的國際罪行提出異議，反而公然要求伊朗別對侵犯主權與領土完整性的政權採取威懾行動，這樣的要求缺乏政治邏輯，違反國際法原則與規則。

法新社報導，當被問及若以色列與哈瑪斯達成停戰，能否暫緩伊朗襲擊，拜登回覆說：「這是我的期望。」

他在紐奧良告訴記者，談判雖「變得困難」，但他「不會放棄」。

中東緊張局勢已因以哈加薩戰爭劍拔弩張，西方外交官員四處奔走，為防此地爆發大型戰事。

聯合國負責政治及和平事務的副秘書長狄卡洛（Rosemary DiCarlo）說：「開戰10個月以來，區域局勢進一步升溫的威脅從未如此顯著，讓人不寒而慄。」

她呼籲各方「結束所有加劇衝突的煽動言論和行動」。（實習編譯：楊智恩/核稿：張曉雯）1130814