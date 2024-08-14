中東情勢緊張 伊朗媒體：軍方正在北部演習
2024/8/14 00:00（8/14 07:13 更新）
（中央社德黑蘭13日綜合外電報導）在各界擔憂伊朗即將攻擊以色列引發中東全面戰爭之際，伊朗梅爾通訊社（Mehr）今天報導，軍方正在該國北部進行軍事演習。
路透社報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）上月在伊朗首都德黑蘭遇襲身亡，引發伊朗揚言對以色列展開報復，中東地區正準備因應。
美國與歐洲盟國昨天呼籲伊朗停止對以色列發出軍事攻擊的威脅。白宮指出，伊朗可能最快在本週對以色列發動「重大」攻擊。（譯者：陳正健）1130813
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