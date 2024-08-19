以黎情勢緊張 真主黨：對以色列北部發動無人機攻擊

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（中央社黎巴嫩貝魯特19日綜合外電報導）黎巴嫩真主黨今天表示，2名真主黨戰士遭殺害，同時宣稱已用無人機等武器對以色列北部發動攻擊。這是外界擔心爆發全面戰爭之際所發生的最新跨境暴力事件。

法新社報導，以色列上月於黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）殺害真主黨（Hezbollah）最高軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）、哈瑪斯（Hamas）政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）隨後於伊朗首都德黑蘭（Tehran）遇刺身亡，造成以黎緊張局勢急劇惡化。

以色列被指責為刺殺哈尼雅的幕後黑手。

真主黨稱，其2名戰士「在前往耶路撒冷（Jerusalem）的道路上殉難」，自去年10月以來，真主黨便用這種說法描述被以色列火力擊殺的成員。

以色列軍方表示，以國空軍在胡拉（Hula）地區擊中「真主黨恐怖分子」，並在黎巴嫩南部其他地區打擊「真主黨軍事建築」。

黎巴嫩國家通訊社（NNA）報導以軍對黎巴嫩南部發動砲擊和空襲，並稱「敵軍戰機在貝魯特及其郊區上空低空飛行並2次突破音障」。

真主黨聲稱，以「載有爆炸物的無人機」對2個以色列軍事陣地，即靠近邊界的亞拉（Yaara）兵營和位於海濱城鎮阿科（Acre）的基地發動「同步空襲」。

以軍透過聲明表示，「發現多個可疑的空中目標從黎巴嫩方向越境」，聲明還提到，防空系統「攔截了一些目標，其他則墜落在亞拉地區」。（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1130819