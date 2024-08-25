以色列襲黎巴嫩真主黨 稱摧毀數以千計火箭發射器

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（中央社耶路撒冷25日綜合外電報導）以色列軍方今天先發制人襲擊伊朗支持的黎巴嫩民兵組織「真主黨」，稱戰機擊中並摧毀數以千計瞄準以國的火箭發射器，總理尼坦雅胡矢言竭力確保北部居民的安全。

以色列軍方今天一早宣布，因偵測到真主黨（Hezbollah）正準備進行「大規模」襲擊，以方先發制人開轟黎巴嫩，而真主黨隨後宣布，已開始出動大批無人機和火箭對以色列發動攻擊。

法新社報導，以色列軍方透過聲明表示，大約100架以色列空軍（IAF）戰機擊中並摧毀數以千計設置在黎巴嫩南部的真主黨（Hezbollah）火箭發射器。

聲明提到：「大多數發射器瞄準以色列北部，部分則是瞄準以色列中部。」

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天矢言，將「盡一切努力」確保以國北部居民的安全。

尼坦雅胡辦公室發布了他的聲明：「我們決心盡一切努力保護我們的國家，讓北部居民安全回到他們的家，並繼續遵循一項簡單規則：誰傷害我們，我們就傷害他們。」

以色列主要國際機場「班古里昂機場」（Ben Gurion）今天一度暫停營運，不過以色列民航局（Civil Aviation Authority）後來宣布，恢復航班往返作業。

根據民航局發言人史坦麥茲（Roy Steinmetz），特拉維夫（Tel Aviv）附近的班古里昂機場已於當地時間今天上午7時（台灣時間25日中午12時）恢復營運，他還說原本預定改從其他機場出發的班機，也將再次從班古里昂機場起飛。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1130825

真主黨一架無人機25日被以色列北部上空被攔截。（法新社）