本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
以色列情勢
新聞專題
以色列情勢1/128
首頁 / 國際

以色列襲黎巴嫩真主黨 稱摧毀數以千計火箭發射器

2024/8/25 16:38（8/25 16:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷25日綜合外電報導）以色列軍方今天先發制人襲擊伊朗支持的黎巴嫩民兵組織「真主黨」，稱戰機擊中並摧毀數以千計瞄準以國的火箭發射器，總理尼坦雅胡矢言竭力確保北部居民的安全。

以色列軍方今天一早宣布，因偵測到真主黨（Hezbollah）正準備進行「大規模」襲擊，以方先發制人開轟黎巴嫩，而真主黨隨後宣布，已開始出動大批無人機和火箭對以色列發動攻擊。

法新社報導，以色列軍方透過聲明表示，大約100架以色列空軍（IAF）戰機擊中並摧毀數以千計設置在黎巴嫩南部的真主黨（Hezbollah）火箭發射器。

聲明提到：「大多數發射器瞄準以色列北部，部分則是瞄準以色列中部。」

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天矢言，將「盡一切努力」確保以國北部居民的安全。

尼坦雅胡辦公室發布了他的聲明：「我們決心盡一切努力保護我們的國家，讓北部居民安全回到他們的家，並繼續遵循一項簡單規則：誰傷害我們，我們就傷害他們。」

以色列主要國際機場「班古里昂機場」（Ben Gurion）今天一度暫停營運，不過以色列民航局（Civil Aviation Authority）後來宣布，恢復航班往返作業。

根據民航局發言人史坦麥茲（Roy Steinmetz），特拉維夫（Tel Aviv）附近的班古里昂機場已於當地時間今天上午7時（台灣時間25日中午12時）恢復營運，他還說原本預定改從其他機場出發的班機，也將再次從班古里昂機場起飛。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1130825

真主黨一架無人機25日被以色列北部上空被攔截。（法新社）
真主黨一架無人機25日被以色列北部上空被攔截。（法新社）
（中央社製圖）
（中央社製圖）
尼坦雅胡
川普：7月即告訴以色列總理 盡快結束加薩戰爭戈蘭高地遇襲 布林肯稱跡象表明火箭彈來自真主黨
以色列情勢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
葉門叛軍攻擊商船 美：船上石油恐外洩造成環境災難
172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：