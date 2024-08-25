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以色列襲黎巴嫩真主黨 總理尼坦雅胡：軍事行動還沒結束

2024/8/25 22:22（8/25 22:51 更新）
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以色列總理尼坦雅胡。（路透社）
以色列總理尼坦雅胡。（路透社）
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（中央社耶路撒冷25日綜合外電報導）以色列今天襲擊黎巴嫩什葉派伊斯蘭政治和軍事組織「真主黨」，總理尼坦雅胡警告，這不是最後一步，軍事行動還沒結束。

法新社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在內閣會議表示：「我們正出其不意重挫真主黨（Hezbollah）…這是改變（以色列）北部局勢，並讓我方居民安全返回他們家園的另一步措施。還有，我再說一次，這不是最後的陳述。」

尼坦雅胡談到，以色列軍方摧毀數以千計「短程火箭，這些火箭全都是要用來傷害我們在加利利（Galilee）的平民與部隊」。

尼坦雅胡還補充說：「此外，以色列國防軍（IDF）攔截了所有真主黨向以色列中部一處戰略目標發射的無人機。」他並未指明是哪個戰略目標。

然而，以色列媒體報導，真主黨瞄準打擊的目標是以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）位於特拉維夫（Tel Aviv）附近的總部。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1130825.

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