真主黨射火箭彈報復以色列 一篇看懂組織影響力日增背後有誰撐腰

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（中央社貝魯特25日綜合外電報導）伊朗支持的黎巴嫩什葉派伊斯蘭政治和軍事組織「真主黨」自去年以哈戰爭爆發以來，持續與以色列交火，然而以方今天先發制人突襲，真主黨也朝以國發射火箭彈，中東緊張局勢進一步升溫。

法新社報導，伊朗資助及武裝的真主黨（Hezbollah）是所謂「抵抗軸心」（Axis of Resistance）中最重要成員，這個由伊朗撐腰的反以色列軍事聯盟還包括巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）、葉門叛軍「青年運動」（Houthi）等團體。

以色列上月空襲黎巴嫩首都貝魯特南部郊區，狙殺真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）後，真主黨矢言報復，外界擔憂中東恐爆發全面戰爭。

真主黨上一次與以色列爆發戰爭是2006年，之後持續擴張其在國內及區域的政治和軍事影響力。

以色列邊境靠近黎巴嫩一側25日冒出煙霧與火光。（路透社）

2006年與以色列爆發戰爭

真主黨跨境突襲並綁架兩名以色列軍人後，與以色列在2006年7月至8月期間打了一場為期1個月的戰爭，導致黎巴嫩有1200人喪命，其中多數是平民，以色列則有160人死亡，其中多數是軍人。

聯合國安全理事會（UNSC）第1701號決議結束了這場衝突，並且要求解除黎巴嫩境內所有民兵組織的武裝，但真主黨仍在黎巴嫩南部暗中活動，且廣受當地民眾支持。

真主黨今年8月16日公布一則影片，秀出顯然是地下隧道和大型飛彈發射器的畫面，但未透露其所在位置。真主黨持續強化飛彈等武裝，並指自己擁有逾10萬名戰士。

在中東與黎巴嫩擁有影響力

真主黨是中東區域要角，也在「抵抗軸心」發揮重大作用，它支持、訓練葉門叛軍「青年運動」及同樣由伊朗撐腰的伊拉克武裝團體。真主黨許多成員在敘利亞內戰中作戰支持總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad），敘利亞政府也是伊朗盟友。

在黎巴嫩國內，真主黨是黎巴嫩1975至1990年內戰之後唯一保有武器的派別，其所持的理由是「對抗」以色列。真主黨如今扮演關鍵政治角色，它與盟友自2022年底和政敵陷入政治僵局，導致深陷嚴峻經濟危機的黎巴嫩遲遲無法選出新總統，有批評者指控真主黨簡直是「國中之國」。

（中央社製圖）

經營龐大社會福利網

真主黨成立於黎巴嫩貝卡谷地（Bekaa Valley），在國內所有什葉派穆斯林地區占有主導地位，其主要宗教與金融機構則以貝魯特南部郊區為基地。

真主黨經營著相當龐大的社會服務網，包括學校、醫院、緊急救援人員以及各種為支持者服務的慈善組織。

美國多年來一直將真主黨視為「恐怖組織」，並把1980年代一系列爆炸與劫持事件歸咎於真主黨，歐洲聯盟（EU）則是將真主黨的軍事部門列為恐怖組織。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1130825