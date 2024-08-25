以色列轟真主黨 美國：對以色列防衛承諾堅定不移

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）以色列軍方今天宣布先發制人轟炸黎巴嫩民兵組織真主黨，以防伊朗支持的真主黨對以國發動大規模攻擊，美國則強調對於以色列防衛的承諾堅定不移，並已準備好支持這個盟邦。

法新社報導，美國五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）表示，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已跟以色列防長葛朗特（Yoav Gallant）商討以國抵禦真主黨（Hezbollah）發動襲擊一事。

賴德透過聲明指出，「國防部長奧斯汀重申，對於以色列防禦伊朗及其區域夥伴與代理人發動的任何攻擊，美國的承諾堅定不移」。

美國國防部的發言人在另一份聲明中提到，美國準備好支持以色列的防禦，這個立場「非常明確」。

以軍對黎巴嫩南部發動所謂的先發制人攻擊後，葛朗特宣布，以色列從當地時間今天清晨6時（台灣時間上午11時）起進入48小時的全國緊急狀態。

以色列國防部指出，葛朗特已向奧斯汀簡報說明了相關情勢。

根據聲明，葛朗特告訴奧斯汀，「我們已對黎巴嫩進行精準打擊，以防阻針對以色列公民的迫在眉睫威脅」。（譯者：洪啟原/核稿：陳彥鈞）1130825