本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
周天成苦戰不敵19歲法國對手 日本羽球公開賽奪銀
首頁 / 國際
以色列情勢
新聞專題
以色列情勢1/126
首頁 / 國際

黎巴嫩真主黨發動火箭無人機攻擊 以色列進入緊急狀態

2024/8/25 12:25（8/25 13:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
以色列邊境靠近黎巴嫩一側25日冒出煙霧與火光。（路透社）
以色列邊境靠近黎巴嫩一側25日冒出煙霧與火光。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社開羅25日綜合外電報導）伊朗支持的黎巴嫩民兵組織「真主黨」今天表示，已開始出動大批無人機和火箭對以色列發動攻擊，作為對其最高階指揮官上個月在首都貝魯特郊區遇襲喪命的「初步回應」。

綜合法新社和路透社報導，在此之前，以色列軍方已說正在對真主黨（Hezbollah）展開一連串先發制人的攻勢。

真主黨發布聲明說，他們已「開始出動大批無人機進行空襲」，目標是深入以色列境內，作為對其最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）上個月遭狙殺的初步回應。

根據聲明，真主黨戰士還「動用大量火箭」，鎖定「部分敵軍陣地、軍營和鐵穹防空系統（Iron Dome）平台」，並補充說，「這些軍事行動將需要一些時間才能完成」。

在以色列軍方對黎巴嫩發動所謂的先發制人攻擊後，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）宣布，自今天上午6時（格林威治時間25日3時）起進入48小時的全國緊急狀態。

葛朗特在其辦公室發表的聲明中說：「緊急狀態命令將讓以色列國防軍（IDF）得以向以色列民眾發出指示，包括限制集會及關閉特定場所。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1130825

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#真主黨
#以色列
#葛朗特
#黎巴嫩
#伊朗
#法新社
#路透社
延伸閱讀
中東戰鼓響 以色列先發制人開轟黎巴嫩真主黨中東情勢升高 外交部籲勿赴以色列和黎巴嫩伊朗與真主黨報復威脅下 以色列民眾堅持日常生活真主黨180枚火箭襲擊以色列 區域衝突局勢加劇黎巴嫩真主黨嗆強力報復以色列 擬聯手伊朗盟友
葛朗特
以色列軍方調查去年哈瑪斯突襲 承認未能保護平民真主黨無人機空襲戈蘭高地 鎖定以色列情報基地
以色列情勢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
中東戰鼓響 以色列先發制人開轟黎巴嫩真主黨
172.30.142.59
更多編輯台推薦新聞：