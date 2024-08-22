真主黨火箭襲擊升級 以色列與黎巴嫩緊張局勢加劇

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（中央社記者賴素夫特拉維夫22日專電）黎巴嫩真主黨昨天向以色列發射逾180枚火箭，造成北部城鎮嚴重損壞。這次攻擊是以哈戰爭10多月來，真主黨對以色列最大規模攻擊，以軍隨後也發動應對空襲，區域衝突局勢加劇。

黎巴嫩真主黨（Hezbollah）於21日凌晨開始向以色列戈蘭高地（ Golan Heights）發射超過50枚火箭後，白天仍持續襲擊以色列北部邊境社區，一天內總共對以色列發射逾180火箭。

這次攻擊是以哈戰爭爆發以來，真主黨對以色列進行的最大規模襲擊，顯示出真主黨正在擴大對以色列的持續攻擊行動。

2023年10月7日，巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈瑪斯（Hamas）突襲以色列加薩邊境社區，導致至少1200名平民遇害，並挾持約240人為人質，其中包括高齡者、兒童和婦女，進而引發以哈戰爭。與哈瑪斯關係密切的黎巴嫩真主黨也同時對以色列北部邊界社區發動持續的火箭襲擊，迫使以色列北部邊界的6萬名居民撤離已超過10個月，至今仍無法返回家園。

對於真主黨的挑釁，10個月來以色列多半採取被動防衛，直到7月27日真主黨火箭襲擊戈蘭高地邁季代勒沙姆斯（Majdal Shams）小鎮，造成12名孩童喪生，20多人受傷，以色列才展開一系列精準襲擊，包括7月30日晚間精準擊斃真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）。真主黨忿言將「血債血還」報復。

至於昨天的大規模火箭襲擊，真主黨聲稱是對以色列空軍稍早針對真主黨在黎巴嫩貝卡谷地（Bekaa Valley ）的武器儲存設施進行空襲的報復。以色列的空襲導致多起爆炸，並造成至少一人死亡、16人受傷。

以色列媒體報導，這次針對貝卡谷地的空襲進一步激化了以色列北部的緊張局勢，並引發了以色列內部對政府安全政策的批評。反對派領導人認為政府對北方的安全處理不當，昨天遭到真主黨猛烈攻擊後，反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid） 在社群平台 X（前推特）上表示：「（以色列）政府喪失了北方。」

這次攻擊事件也暴露了以色列在應對真主黨持續威脅時的戰略困境。儘管真主黨的行動逐步升級，但以色列國內對發動全面軍事行動的支持仍然有限。根據以色列國家安全研究所（INSS）的調查，只有44%的以色列民眾支持對真主黨進行軍事打擊，即便這可能引發區域戰爭，但這一比例也讓真主黨在以色列社會中看到了分歧和猶豫。

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耶路撒冷郵報（The Jerusalem Post）分析報導，真主黨的策略似乎是透過一場長期的消耗戰來削弱以色列的防禦力量，同時避免引發全面衝突。真主黨的領導層似乎認為，以色列目前對全面戰爭的準備不足，因此，他們可以在不引發重大報復的情況下，繼續推進對以色列的挑釁行動。

報導指出，這種消耗戰不僅削弱了以色列的軍事力量，也加劇了以色列民眾的心理壓力，進一步使以色列陷入被動局面。真主黨透過不斷挑戰以色列的防線，試圖削弱以色列居民的安全感，並使以色列陷入長期的軍事和政治困境中。（編輯：高照芬）1130822