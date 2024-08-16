川普：7月即告訴以色列總理 盡快結束加薩戰爭

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（中央社華盛頓/耶路撒冷15日綜合外電報導）美國共和黨總統候選人川普今天表示，他在7月與以色列總理尼坦雅胡最後一次會面時，即已要求尼坦雅胡盡快結束以色列在加薩（Gaza）的戰爭。

路透社報導，川普今天在記者會上說：「他（尼坦雅胡）知道自己在做什麼，我確實鼓勵他把這件事結束。加薩戰爭必須盡快結束，但是要取得勝利，取得你的勝利並結束它。它必須停止，殺戮必須停止。」

川普指的是7月下旬尼坦雅胡訪問美國時，兩人在海湖俱樂部（Mar-a-Lago）的會面。尼坦雅胡上個月底訪美，會見了美國總統拜登、副總統兼民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）以及共和黨籍前總統川普。

尼坦雅胡的辦公室和川普今天分別否認美國新聞網站Axios的報導，上述報導表示尼坦雅胡與川普前一天曾就加薩停火和人質釋放協商交換過意見。

尼坦雅胡辦公室發聲明指出：「不同於媒體報導，總理尼坦雅胡昨天並沒有與前總統川普交談。」

川普今天在記者會上表示：「我預期可能會與他（尼坦雅胡）交談，但自那時起我就沒與他談了。」

拜登在5月31日提出3階段停火協議。此後，華府與區域調解人試圖促成加薩停火與人質交換，但屢屢受阻。

Axios網站引述2位美國消息人士的話報導尼坦雅胡昨天曾與川普通話。其中1名消息人士向Axios表示，川普通話的目的是鼓勵尼坦雅胡接受停火協議，但消息人士強調他不知道這是否確實是川普告訴尼坦雅胡的內容。

埃及、美國和卡達本週將進行新一輪加薩停火協商。

以色列最重要的盟友美國表示，加薩停火將降低中東地區爆發大規模戰爭的威脅。

最近，哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗遭到暗殺，真主黨（Hezbollah）最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）在貝魯特亦遭殺害，這兩起事件讓以色列成為報復攻擊的對象，中東陷入大規模戰爭的風險也日益升高。

根據以色列統計，哈瑪斯去年10月7日襲擊以色列造成1200人死亡，並擄走約250名人質，是數十年以巴衝突中最新一起流血事件。

加薩衛生部指出，以色列隨後對哈瑪斯控制的飛地發動攻擊，造成逾4萬名巴勒斯坦人死亡，同時也導致加薩230萬居民幾乎全部流離失所，陷入飢餓危機。南非在國際法院控告以色列進行種族滅絕，但以色列予以否認。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1130816