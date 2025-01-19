加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

以色列總理：尋獲2014年加薩戰爭陣亡軍人遺骸

2025/1/19 21:58（1/19 22:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷19日綜合外電報導）以色列今天表示，已找到2014年加薩戰爭中陣亡軍人蕭爾的遺骸。當年他殉職後，他的遺體就一直被巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）留在加薩。

法新社報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發表聲明說，以色列軍人蕭爾（Oron Shaul）於2014年7月20日被殺害，軍方和以色列國家安全局（Shin Bet）已在一場行動中尋獲他的遺體。

尼坦雅胡說道：「在一場特別…行動中，在加薩停火協議生效前，我們將戈蘭旅（Golani Brigade）戰士蕭爾的遺骸運回以色列。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

以色列軍方稍早宣布尋獲蕭爾的遺骸。他在2014年長達6週的加薩戰爭中陣亡，軍階為上士。

蕭爾是那場2014年衝突中喪命的2名以軍之一，他們陣亡後遺體一直留在加薩；另一名陣亡軍人戈丁（Hadar Goldin）的遺體仍在加薩。（譯者：洪啓原/核稿：陳正健）1140119

#尼坦雅胡
#以色列
#哈瑪斯
尼坦雅胡
尼坦雅胡：哈瑪斯給人質名單前 加薩停火不會生效加薩停火前夕 尼坦雅胡：以色列保留恢復戰爭權利
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

65
更多編輯台推薦新聞：