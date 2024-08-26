真主黨以色列開戰？分析：雙方互轟後都想降溫

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）以色列與伊朗撐腰的黎巴嫩什葉派民兵真主黨25日清早大舉交火後，分析認為，雙方目前舉止均隱含不想讓衝突螺旋式升溫成中東大戰。

華爾街日報指出，真主黨（Hezbollah）向以色列發射數百枚火箭和無人機，以色列則採先發制人避免真主黨再有大規模攻擊為由，出動約100架次軍機打擊黎巴嫩境內目標。雙方這場交火秀盡肌肉，但初步看只造成少量傷亡和有限損失。

真主黨方面表示25日當天的作戰已結束。真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）發表談話：「要我們說，這是初步回應。若評估初步回應的效果不盡如人意，我們會再採取對應行動。但目前我們認為對以色列的回應已告一段落，已可以稍微喘口氣。」

納斯拉勒表示，真主黨的攻擊分兩階段，一是對以色列北部齊射340枚火箭，二是用無人機深入以色列境內攻擊，目標包含特拉維夫北側的以色列軍情局摩薩德（Mossad）的總部。他說真主黨還鎖定特拉維夫一處以色列網軍「8200部隊」（Unit 8200）的基地。

儘管仍像過去10個月般持續空襲黎巴嫩南部一些目標，但以色列在今天打擊完真主黨後表示，部隊回復防禦狀態。以色列防長葛朗特（Yoav Gallant）辦公室發表聲明，稱葛朗特已與美國防長奧斯汀（Lloyd J. Austin III）通過話，「兩人談及避免區域升溫的重要性」。

中東幾週以來一直處於緊繃狀態。外界都在等真主黨及背後撐腰的伊朗會如何回應兩起分別在貝魯特、德黑蘭發生的真主黨與哈瑪斯（Hamas）高官遇刺事件；兩起襲殺均被認為是以色列所為。

華爾街日報認為，若能維繫相對克制，則這回交火的低傷亡將有利於雙方回復到低度的零星衝突狀態，免於走上華府連月來所擔心的全面開戰。真主黨過去幾年在以色列北部邊界囤積超過10萬枚的飛彈、火箭、無人機等武器。

曾任以色列軍方負責應對伊朗的指揮官、現為特拉維夫智庫「國家安全研究所」（Institute for National Security Studies）一員的希特里諾維奇（Danny Citrinowicz）表示，真主黨不想弄成全面開戰，可能會滿足於25日的行動結果。

希特里諾維奇說：「他們願冒險升高衝突只是為確保嚇阻能對等，目前為止各方都算滿意。」

巴勒斯坦組織哈瑪斯去年10月7日襲擊以色列南部導致加薩戰爭爆發後，真主黨隔天就開始朝以色列境內發射火箭，以軍也反擊，雙方過去10個月在以、黎邊界小規模駁火。

然而今年7月，一枚從黎巴嫩射向以色列所控戈蘭高地的火箭打死一處足球場內12名青年後，以色列空襲貝魯特擊斃真主黨高階指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）做為報復，不到一天哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）參加伊朗新任總統就職時遭暗殺，伊朗與真主黨揚言報復以色列，中東衝突態勢驟然升溫。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）估計，真主黨手上的飛彈、火箭有12萬到20萬枚之譜，包含精準導向飛彈、武裝無人機與反戰車及防空飛彈，整體戰力遠優於哈瑪斯。以色列與真主黨前次真正意義上的交戰是2006年，西方擔心以色列如今若再與已非吳下阿蒙的真主黨全面開打，恐導致中東情勢失控。

紐約時報指出，雖然真主黨這次大部分武器是打向以色列北部目標，但也有一些是直奔以色列中部的軍事據點而來，反映真主黨手中武器的射程和精良度提升。

不過分析圈表示，以色列和真主黨都不想發展成一場可能摧毀彼此、造成數千人死亡且雙方在戰略還都沒有勝利希望的全面戰爭。

貝魯特「馬爾科姆柯爾卡內基中東中心」（Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center）副所長阿里（Mohanad Hage Ali）表示，以色列這邊傷亡有限，清楚顯示真主黨希望衝突受控。

阿里表示，真主黨想表明「我們已有所回應，不妨就各找台階下，走出目前這個外界憂心恐釀全面衝突的階段」。（譯者：陳亦偉）1130826

（中央社製圖）