本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
氣象署：颱風珊珊迴轉侵台機率不高 29至31日影響日本最顯著
首頁 / 國際
電動車
新聞專題
電動車1/300
首頁 / 國際

擺脫依賴中國原料 義大利研發免稀土電動車引擎

2024/8/27 18:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩羅馬27日專電）歐盟市場深受中國低價電動車傾銷衝擊，除加徵關稅，也從「技術面」突破。義媒報導，義大利已成功研發出不必使用稀土的電動車引擎，將徹底改變未來交通，並遏制北京的霸主地位。

義大利共和報（La Repubblica）報導，此種新型引擎的第一代命名為Spinrel，在德國科隆的國際汽車科技博覽會上亮相。新型引擎是由Green Silence工業中心研發製造，該中心由北義的三家公司Settima Meccanica、Spin與Motive組成。

據報導，Spinrel引擎研發計畫是由義大利私募基金Xenon資助，主要創新技術是不再使用稀土製造的永久性磁鐵。目前有17種被列為「稀土」的金屬化學元素，中國擁有稀土存量約占全世界37%，是全球主要的稀土生產國、出口國和加工國。

報導稱，無稀土引擎除了確保更高、更穩定的能源性能外，還可減少噪音污染。不使用稀土，將提升引擎的可回收性，並消除對環境產生巨大影響的採礦活動。

報導指出，經過3年研發和2年工程設計，Spinrel現已上市，該技術適用於任何車輛，並可望發展許多其他應用模式。

歐盟近期積極降低對中國原料的依賴性，歐盟今年3月通過「關鍵原料法」，目的在強化對科技、綠能產業至關重要的原料供應自主性，減少依賴特定國家。中國供應歐盟98%用量的稀土（rare earth）、97%的鋰、93%的鎂，這些都是半導體、電動車電池、太陽能和風力發電等產業的關鍵原料。

歐盟「關鍵原料法」列出34種關鍵原料，其中17種被指定為「戰略性原料」，包括矽金屬、磁性稀土、鈷、銅、鎵、鍺，以及電池等級的鋰、石墨、鎳等。法案明列2030年前每年消費的關鍵原料10%來自境內開採、40%來自境內煉製、15%來自回收再利用，對戰略性原料進一步規定來自單一第3國的供應量不能超過65%。（編輯：陳承功）1130827

#中國
#義大利
#電動車
#歐盟
#稀土
電動車
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
加拿大跟進美國 對中國製電動車課100%關稅
172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：