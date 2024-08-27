本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

俾路支省武裝攻擊 巴基斯坦總理：為破壞與中國合作

2024/8/27 19:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社伊斯蘭馬巴德27日綜合外電報導）巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫今天表示，分離主義好戰團體俾路支解放軍在西南部俾路支省發動攻擊是為了阻止「中巴經濟走廊」部分發展計畫。

路透社報導，族裔武裝分子尋求資源豐富的俾路支省（Balochistan）脫離巴基斯坦而獨立，25日開始的這場襲擊導致超過70人喪生，是多年以來範圍最廣的襲擊。中國在當地主導戰略港和金銅礦開採等重大計畫。

電視播出夏巴茲．夏立夫（Shahbaz Sharif）向內閣表示：「這些恐怖分子想阻止中巴經濟走廊（China-Pakistan Economic Corridor）和發展計畫。」他指出，這場攻擊正是為了挑撥伊斯蘭馬巴德和北京關係。

中巴經濟走廊計畫是中國國家主席習近平「一帶一路倡議」其中一環，據悉北京對此作出價值650億美元承諾。

巴基斯坦無力在貧困的俾路支省興建採礦所需基礎設施，因而尋求中國協助。

北京過去曾就公民在巴基斯坦執行計畫的安全表達疑慮，尤其是在俾路支省。3月有6名在巴基斯坦西北部執行水壩計畫的中國工程師遇害。

分離主義武裝分子經常以中國在俾路支省營運的深水港瓜達爾港（Gwadar Port）為目標。

俾路支省本週發生針對警局、鐵道和公路的同步攻擊，武裝團體俾路支解放軍（Baloch Liberation Army）已宣稱犯案。俾路支是巴基斯坦4省中幅員最遼闊，但發展程度最低的省分。（實習編譯：楊智恩/核稿：何宏儒）1130827

#一帶一路
#中國
#巴基斯坦
#習近平
#北京
#俾路支省
#路透社
習近平
美報告：中國可能藉太空與網路能力阻美國介入區域衝突中共加強教師隊伍建設 強化思政學習對黨認同
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.59
更多編輯台推薦新聞：