台灣人辦紐西蘭駕照疑遇中裔客服刁難打壓 出生地被建議改泰國

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（中央社奧克蘭27日綜合外電報導）紐西蘭新聞網站Stuff報導，一名來自台灣的賴姓女子最近在當地辦駕照時，在出生地欄位填上「台灣」，遭到似乎為中國裔的客服人員打壓，甚至被建議將出生地改為「泰國」。

台灣賴姓女子Shiny Lai最近要求紐西蘭丈夫照顧兩人的3名孩子，前往位於奧克蘭韋斯特蓋特（Westgate）的紐西蘭汽車協會（New Zealand Automobile Association）申請初學者駕照。

根據Stuff，賴姓女子表示，「我填了表格並耐心等候」，一名客服代表當時有空，「她似乎是中國裔女士」。

賴姓女子說：「我預計她會要求我做視力測驗並拍照。但她反而拿起電話打給某人。她隨後告訴我，因為我將台灣列為出生地，所以她無法處理我的申請。」

此外，賴姓女子還說，「我以身為台灣人自豪，盡一切所能解釋台灣是國家」，當時她嘗試與不同的客服代表交談，而「她建議我將出生地改為泰國」。

之後，賴姓女子向紐西蘭汽車協會投訴寫道，第一位為她辦理駕照申請事宜的工作人員「顯然有非常強烈的政治觀點」。

賴姓女子指出：「想到她已經與多少亞裔或台裔互動就感到可怕。這是不可接受之舉，有非常惡劣的影響。這裡是紐西蘭，不是中國。」

紐西蘭汽車協會回覆Stuff的詢問時承認，是旗下員工犯錯。該協會主管塔瓦格里亞（Julian Travaglia）回應說：「我們為賴女士所經歷的事情表達歉意。」

塔瓦格里亞表示，該名員工當時感到困惑，因為賴姓女子護照上同時寫著「中華民國」及「台灣」，當時該員工曾打給紐西蘭運輸局（NZ Transport Agency）試圖弄清該怎麼處理。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1130827