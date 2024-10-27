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以色列空襲 伊朗最高領袖：官員應決定如何展示實力

2024/10/27 18:57
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（中央社德黑蘭27日綜合外電報導）官媒伊朗通訊社（IRNA）今天引述最高領袖哈米尼的說法指出，以色列昨天凌晨對伊朗發動攻擊後，伊朗官員應決定如何以最佳方式向以色列展示實力。

哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）表示：「猶太復國主義政權（以色列）兩個夜晚前犯下的邪惡行徑，不應該被低估，亦不應被誇大。」

哈米尼指稱，伊朗應該向以色列展示實力，展現方式應由「官員決定，且應該以符合人民及國家最大利益的方式進行」。

以色列昨天凌晨空襲伊朗，是為了報復德黑蘭當局本月初的飛彈攻擊。伊朗軍方稍早指出，以色列這次空襲至少導致4名軍人喪命，且造成雷達系統受損。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1131027

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伊朗最高領袖哈米尼：若有必要 會再襲擊以色列
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