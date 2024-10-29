日中韓外交高層協議 同意為三國領袖會談鋪路

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京29日綜合外電報導）日本、中國、韓國外交部的高級官員昨天在日本東京開會，同意為了「儘早在適合的時期」舉辦外長會談與領袖會談展開協調。消息人士透露，首先力拚在2025年初召開外長會談。

共同社中文網報導，今年5月韓國總統尹錫悅、中國國務院總理李強、時任日本首相岸田文雄在韓國首爾出席三國領袖會談，確認推動人文交流、經濟與貿易等6個領域的合作。

日中韓三國對話機制當前的輪值主席國是日本。三方在昨天的磋商中，商定把氣候變遷、少子女高齡化、防災視為共通課題，並討論如何展開合作。

與會者包含日本外務審議官船越健裕、中國外交部副部長孫衛東、韓國外交部次官補（部長助理）鄭炳元。

日中韓領袖會談原則上每年在三國輪流舉行，但之前受日韓關係惡化和COVID-19疫情影響，今年5月的領袖會談是時隔約4年半再度舉行。日本政府打算儘早召開外長會議，為領袖會談鋪路。（譯者：楊惟敬/核稿：張曉雯）1131029