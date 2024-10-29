過度旅遊亂象多 首爾北村韓屋村11月起試行宵禁

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（中央社首爾29日綜合外電報導）韓國首爾歷史悠久的「北村韓屋村」即將實施宵禁，以緩解這處知名景點的過度旅遊問題；當地居民則對這項政策感到擔憂。

路透社報導，北村韓屋村將於11月試行宵禁，明年3月起正式上路。自下午5時至隔日上午10時之間，遊客將不得進入北村特定區域，違者最高可遭處10萬韓元（約新台幣2316元）罰款。

18年前在這裡開設私人藝廊「東洋文化博物館」（Asian Cultural Art Museum）的權永斗（Kwon Young-doo，音譯）擔心，如此一來，「誰還會想來參觀？他們將帶著對韓國的壞印象離開」。

北村韓屋村位於首爾鐘路區（Jongno），以狹窄蜿蜒的斜坡巷弄和古色古香的傳統建築為特色，其歷史可追溯至1392年至1897年的朝鮮王朝，一直是備受觀光客喜愛的知名景點，10年前在電視節目中曝光後又變得更受歡迎。

然而，大量遊客為居民生活帶來不便，他們也抱怨噪音、垃圾、隨地便溺和侵犯隱私等亂象。

監控畫面顯示，有些遊客在未經允許的情況下，試圖進入民宅或偷窺屋內，因此與當地居民發生摩擦。

過去10年裡，已有許多居民選擇搬離，當地人口大減27.6%。目前北村韓屋村僅有約6100名居民，這個景點去年則吸引600萬名遊客到訪。

部分居民質疑宵禁政策能否取得成效，因為相關政策存在漏洞，比如在民宿過夜的遊客可獲豁免。他們也抨擊企業經營的民宿激增，擾亂了他們的生活。

家住民宿隔壁的金銀美（Kim Eun-mee，音譯）抱怨，即使在凌晨，也常有遊客拖著行李箱到處走，把她吵醒，遊客開派對的噪音也非常大，每天清理家門口垃圾好幾次更是家常便飯。

而遊客對宵禁的看法也存在分歧。有些人認為居民的生活品質很重要，也有人對於走在街上就可能被罰款感到不滿。

此外，在宵禁執行上也有不少問題，包括如何區分遊客和居民、如何讓外國人繳納罰款，以及溝通時的語言障礙等。（譯者：劉文瑜/核稿：施施）1131029