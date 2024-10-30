本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中職公告自由球員名單 詹子賢陳子豪朱育賢林泓育等32人入列
首頁 / 國際

喬治亞反對黨控大選「被竊」 選委會將部分驗票

2024/10/30 09:43（10/30 09:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
親俄執政黨「喬治亞之夢」支持者揮舞黨旗。（路透社）
親俄執政黨「喬治亞之夢」支持者揮舞黨旗。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社特比利西29日綜合外電報導）高加索國家喬治亞反對黨譴責週末的國會選舉「被竊」後，中央選舉委員會今天宣布將重驗部分選票。

綜合法新社與路透社報導，美國總統拜登也加入西方批評這場選舉的聲浪，稱他對喬治亞民主「倒退深感擔憂」，這場選舉受到「恐嚇與脅迫選民」的影響。

他呼籲喬治亞政府「透明地調查所有選舉違規行為」，並廢除限制集會與言論自由的法律。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）不理會西方國家對喬治亞選舉的疑慮前往特比利西（Tbilisi），展現對執政保守黨喬治亞之夢（Georgian Dream）的支持。

親西方反對陣營拒絕承認26日的選舉結果，他們聲稱這場選舉造假，以有利於執政黨喬治亞之夢。28日有數以萬計的民眾參與在特比利西舉行的抗議活動，示威群眾宣布傍晚將舉行新的反政府示威。

喬治亞選舉委員會透過聲明表示，「地區選舉委員會將對在每個選區隨機挑選的5個投票所重新驗票」，這些選票占了所有選票約14%。

根據選委會接近完整的計票結果，執政黨喬治亞之夢贏得53.9%的選票，4個反對黨組成的聯盟贏得37.7%的選票。

總統佐拉比契維利（Salome Zurabishvili）已宣布這個選舉結果「不合法」，指控選舉受到「俄羅斯特殊行動」干預，但這項說法遭到克里姆林宮否認。

反對陣營表示，他們不會進入新的「非法」國會，並要求「國際選舉管理機構」舉行「新的」選舉。

歐洲聯盟（EU）、北大西洋公約組織（NATO）與美國要求全面調查歐洲安全暨合作組織（Organization for Security and Co-operation in Europe）等機構觀察員提出的選舉違規傳聞。

喬治亞30多年前在蘇聯解體後獨立，西方政府擔憂喬治亞現在出現從歐洲轉向莫斯科的趨勢。

一群喬治亞主要選舉監督人員28日表示，他們發現複雜、大規模的舞弊證據，要求宣告至少15%已投下的選票無效。

數據分析師基維科里亞（Levan Kvirkvelia）在社群媒體平台X上表示：「（投票）數據提供確鑿證據，支持有假票與計票錯誤的論點。」

他又說：「這樣的操作僅發生在鄉村地區，我們可以說執政黨作出選舉舞弊行為。」（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1131030

#喬治亞
#佐拉比契維利
延伸閱讀
喬治亞境外影響力法案為何引發大規模示威 爭議一次看分析：喬治亞入歐盟之路崎嶇 背後也有中國因素喬治亞通過境外影響力法案惹議 加入歐盟程序被喊卡
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：