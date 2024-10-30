通用汽車執行長：中國市場逐底競爭 正調整供應鏈

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（中央社記者張欣瑜舊金山29日專電）美國汽車業巨擘通用汽車執行長巴拉今天在舊金山談到中國電動車業務，表示單靠壓低價格並非長久之計，公司正調整供應鏈，將生產遷回北美或轉向友岸外包，且車輛數據也牽涉國家安全，使得情況更加複雜。

中國曾是通用汽車（General Motors）最大零售市場，不過交付量不斷下滑，2017年至2023年從404萬輛砍半到210萬輛。巴拉（Mary Barra）7月時曾在公司第2季財報電話會議中表示，「那裡虧損的數量不可能無止盡地持續下去」。

巴拉當時形容，在中國的競爭為一場「逐底競爭」，也會破壞產品的剩餘價值。她今天出席舊金山年度新創盛會TechCrunch Disrupt，談到未來汽車科技和中國市場情況時，再次強調中國市場的逐底競爭，並表示「我們在中國的業務正面臨改變」。

以第3季度來看，通用汽車在中國的合資企業虧損1.37億美元（約新台幣43億元），去年同期還獲利1.92億美元。中國政府扶植本土汽車品牌使得國外企業難以競爭。

巴拉說，中國市場的競爭仍在持續，「價格越壓越低」，所以必須思考可持續的商業模式，「因為現在的情況是無法持續的」，100多家公司當中，只有極少數能夠獲利。

她也強調，汽車現在不僅是交通工具，還能夠蒐集數據，攸關經濟安全和國家安全。

巴哈2014年成為通用汽車執行長，當時不但是通用汽車首位女性執行長，也是國際主要汽車製造商中第一位擔任此要職的女性，領導團隊進行變革，包括自駕車發展。

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2016年，通用汽車收購自駕車技術公司Cruise，在舊金山推出無人駕駛計程車，不過2023年10月底，Cruise在舊金山的無人駕駛車輛服務因安全事故被迫暫停營運。今年7月，通用汽車更宣布，將無限期推遲Cruise原定推出的無方向盤自駕車Origin。

今天被問及自駕車未來發展時，巴哈仍然表示，她相信沒有方向盤和踏板的自動駕駛汽車「肯定」是公司的未來。（編輯：韋樞）1131030