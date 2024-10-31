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不滿巴西官員言論 委內瑞拉將召回大使

2024/10/31 07:50
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（中央社記者唐雅陵聖保羅30日專電）委內瑞拉今天宣布將召回駐巴西利亞大使，稱巴西總統府國際事務顧問阿摩林（Celso Amorim）關於巴西和委內瑞拉之間「失去信任」的言論為「干涉主義和粗魯的聲明」。

根據巴西新聞網站g1，委內瑞拉召回駐巴西利亞大使，是對巴西的行為表達嚴重抗議，委國此舉是兩國政府之間最新外交危機事件。

今年7月28日委內瑞拉總統選舉結束後緊張局勢加劇，馬杜洛（Nicolás Maduro）宣布連任成功，但包括委國反對派、國際組織和巴西在內的國家指責缺乏透明度。

根據委內瑞拉國家選舉委員會統計，馬杜洛以51.95%的得票率擊敗對手龔薩雷斯（Edmundo González）。但根據反對派的統計，龔薩雷斯獲得67%的得票率，馬杜洛的得票率為30%。反對派和國際社會對官方結果提出異議，呼籲公佈選舉記錄。

從那時起，馬杜洛和盟友就開始做出針對巴西、魯拉政府成員和外交部官員的敵對言論。

巴西日前在俄羅斯喀山舉行的金磚國家（BRICS）峰會上表明反對委內瑞拉加入金磚國家的立場。委內瑞拉外交部回應巴西否決委國加入金磚國家是一種「攻擊行為」，委內瑞拉人民對巴西這種莫名其妙和不道德的行為感到羞憤」。

阿摩林昨天在眾議院聽證會上發表的言論，遭委內瑞拉政府批評。魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）政府堅持委國需要出示選舉記錄，以證明委內瑞拉國家選舉委員會宣布的結果，承認馬杜洛在選舉中的勝利。

馬杜洛政府在聲明中點名阿摩林，表示他的言論構成持續攻擊，破壞兩國之間的政治外交關係，威脅團結兩國的紐帶，「阿摩林的行為更像美帝國主義使者，以無禮方式對委內瑞拉人及其民主機關做出價值判斷」。

除了召回駐巴西利亞的大使外，委內瑞拉政府還傳喚駐巴西商務代表進行解釋。（編輯：韋樞）1131031

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