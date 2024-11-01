印度排燈節熱鬧滾滾 街頭不分彼此共慶佳節

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李晉緯新德里1日專電）印度各地在排燈節前後燈火通明，不時有煙火劃破寂靜夜空，街頭人們不分你我，彼此祝福外也共享甜食，一起慶祝這個當地人最重視的節日。

排燈節（Diwali）是印度最盛大的節慶，時間是印度陰曆每年第8個月的第15天，當天會放假1天，但通常會有至少1週時間幾乎家家戶戶都在夜間亮燈慶祝，人們也會沈浸在節慶的愉悅氣氛中。

在這個猶如過年的節慶，印度人也會放鞭炮、煙火慶祝，當天會按時拜神，期間除了在神桌點燈，也會準備甜點作為供品，因此若拜訪親友，也會帶著甜食當做伴手禮。

根據中央社記者實地觀察，在歡慶排燈節的時刻，印度人在路上會熱情為彼此祝福，甚至分享家中準備的甜點，讓這個美好的節日處處充滿濃濃的人情味。

在家中拜神後，印度人也會到廟裡走走，像點光明燈一樣燃起油燈祈福，不少人會準備銀幣、戒指到廟裡繞油燈「過爐」，祈求財運亨通、萬事順利。

78歲的華人丘春金告訴中央社記者，這是他難得覺得自己和當地印度人完全沒有距離的時刻，也是他人生中最幸福的時光之一，他和家人每年都很期待排燈節，也會熱烈慶祝，未來也會繼續這樣歡度這個節日。

第二代華人移民丘國賢表示，「排燈節就好像過年一樣，我們會把家裡裝飾得很漂亮，和左鄰右舍、親朋好友見面，交換糖果、禮物，盡情享受食物、飲料，或是一起打牌小賭一番」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

從馬來西亞到印度擔任義工的林庭吉則是提到，這是他第一次在印度過排燈節，他很開心能獲邀到朋友家裡用餐，一起歡慶這個美好的節日。

印度人循史詩「羅摩衍那」（Ramayana）的典故，在排燈節這天張燈結綵，過往以陶土容器裝油點燈四處擺放，象徵「光明驅逐黑暗、良善戰勝邪惡、知識擊敗無知」，如今傳統點油燈的方式仍在，但絕大部分改用電燈，這讓電力供應不穩的地區，跳電的情況更為頻繁。（編輯：周永捷）1131101

在歡慶排燈節（Diwali）之際，印度人在街頭與人分享甜食，讓這個美好的節日，處處充滿濃濃的人情味。中央社記者李晉緯新德里攝 113年11月1日