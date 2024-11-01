專家：緬甸民眾對中國反感情緒有升高趨勢

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（中央社台北1日電）專家表示，最近在緬甸發生的中國領事館遇襲事件反映緬甸日益增長的反中情緒，這種情緒源於北京當局對緬甸執政軍政府的支持。

位於緬甸第二大城瓦城（Mandalay）的中國領事館10月18日被放置小型爆炸裝置。美國之音中文網今天報導，這是1967年仰光爆發反中騷亂以來，緬甸首次發生針對中國外交設施的攻擊。

緬甸軍方發給媒體的聲明指爆炸損壞了兩層建築的屋頂磚瓦，並表示安全部隊正進行調查，以逮捕爆炸案背後的「恐怖分子」。

報導說，兩週過去了，尚無人被捕，也沒有任何組織聲稱對此負責。專家則說，緬甸當地社會對中國的反感情緒依然存在。

報導援引美國華盛頓威爾遜中心研究員耶苗亨（Ye Myo Hein）表示，自2021年2月1日緬甸軍方奪取政權以來，緬甸民間對中國的強烈反感情緒一直滋長中，原因是「公眾認為中國支持軍政府」。

報導並引述一名定居緬甸的中國公民看法稱，領事館遇襲並非恐怖事件，而是對中國不滿的表達。

他表示，政變以來，緬甸各地發生了針對中國政府的抗議。2021年3月，在大規模抗議政變期間，緬甸數家華人工廠被焚毀。

研究緬甸問題逾20年的獨立分析師馬修森（David Scott Mathieson）告訴美國之音，「中國必須非常認真對待這種日益上升的公眾憤怒，因為它可能會在城市地區以及針對中國公民和經濟資產的暴力事件中升級，也可能影響緬甸華人社區」。

報導表示，北京在過去30年向緬甸軍方提供了大量武器。這些武器被用於鎮壓反對軍方統治的民間力量，相關組織稱已造成近6000人喪生。

中國是緬甸最大貿易夥伴，已在該國石油和天然氣領域投資數十億美元。

耶苗亨表示，「由於軍政府受到廣泛厭惡，北京對他們的支持幾乎肯定會加劇反中情緒」。

雖然如此，報導表示，中緬兩國政權之間的外交往來仍在繼續，緬甸軍政府首領敏昂萊（Min Aung Hlaing）預計本月回訪中國。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1131101