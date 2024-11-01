本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
2024美國大選
即時新聞
新聞專題
即時新聞2/256
首頁 / 國際

黑寡婦集結復仇者聯盟挺賀錦麗 鋼鐵人美國隊長響應

2024/11/1 21:37（11/1 22:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
漫威電影「復仇者聯盟」演員拍攝影片表態支持民主黨總統候選人賀錦麗。（圖取自x.com/MarkRuffalo）
漫威電影「復仇者聯盟」演員拍攝影片表態支持民主黨總統候選人賀錦麗。（圖取自x.com/MarkRuffalo）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯31日綜合外電報導）美國總統大選前夕，以在漫威電影飾演「黑寡婦」聞名的好萊塢女星史嘉蕾喬韓森召集鋼鐵人等「復仇者聯盟」同伴，表態支持民主黨總統候選人賀錦麗，並鼓勵粉絲投票。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）號召同在漫威電影宇宙（Marvel Cinematic Universe）演出的好萊塢明星「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）、「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）、「浩克」馬克魯法洛（Mark Ruffalo）、「幻視」保羅貝特尼（Paul Bettany）、「戰爭機器」唐奇鐸（Don Cheadle）、電影「黑豹」（Black Panther）侍衛隊長達奈古里拉（Danai Gurira）等人舉行視訊會議並拍成影片，鼓勵粉絲在選舉日當天出來投票。

這群演員在影片中開始腦力激盪，為副總統賀錦麗（Kamala Harris）的競選活動想出一些超級英雄式口號。

他們想出一些巧妙點子，包括衍生自電影「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever）的「賀錦麗萬歲」（Kamala Forever）之後，這些明星最終選中「我是賀錦麗，我支持民主」（I’m Kamala Harris and I’m down with democracy）。

這群演員曾共同或單獨演出多部漫威宇宙電影，這個系列在2019年巨作「復仇者聯盟4：終局之戰」（Avengers: Endgame）達到巔峰，該片首映週末全球票房估達6億4400萬美元，之後全球總票房更衝上28億美元。

復仇者聯盟（The Avengers）演員是最新表態支持賀錦麗及其競選搭檔華茲（Tim Walz）的名人，他們集結之際距離投票日只剩5天，賀錦麗與共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）的選戰此刻更趨白熱化。（譯者：洪培英）1131101

#史嘉蕾喬韓森
#川普
#克里斯伊凡
#民主黨
#共和黨
#克里斯伊凡
#美國
#浩克
#賀錦麗
#小勞勃道尼
#美選速報
賀錦麗
賀錦麗與川普誰勝選能釋出利多？中國科技業看法分歧賀錦麗不打首位女總統牌 訴說母親移民故事彰顯自我
史嘉蕾喬韓森
OpenAI進階語音模式上線 新增5種聲音改進口音「變形金剛：源起」上映 黑寡婦、雷神索爾獻聲
即時新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
賀錦麗不打首位女總統牌 訴說母親移民故事彰顯自我
172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：