颱風康芮轉為低氣壓 日本多處雨災部分新幹線停駛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京2日專電）受到由今年第21號颱風康芮減弱的低氣壓及鋒面影響，日本廣範圍地區下大雨，導致東海道山陽新幹線的廣島站與博多站間、東京站與新大阪站間的區間新幹線一度停駛，車班大亂。

日本朝日新聞報導，氣象廳表示，長崎縣2日凌晨發生「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠），24小時的降雨量，長崎縣松浦市觀測到378毫米、福岡市博多區219.5毫米。

廣島市至今天中午的24小時降雨量逾200毫米。今天上午9時半（台灣時間8時半）左右，廣島市安佐南區八木町的居民打119通報說，「有高齡男性為了去看船隻，人未歸」。當地警消表示，是70多歲男性失聯。該男為了去查看停泊在附近的太田川的船隻，出門後未歸。警消初步研判，可能被因大雨而高漲的河水流走了。

日本放送協會（NHK）報導，除了西日本地區之外，東日本地區也受到低氣壓和鋒面影響，從傍晚開始雨勢增強，日本氣象廳對靜岡縣、神奈川縣陸續發出「記錄性短時間大雨情報（資訊）」。

東海地區、關東甲信地區從傍晚之後，雨勢增強，到今晚6時50分為止的1小時降雨量，靜岡縣函南町桑原觀測到114毫米。熱海市、函南町附近觀測到約110毫米、神奈川縣小田原市與湯河原町附近觀測到約100毫米。

到今晚7時為止的一個小時，神奈川縣真鶴町附近觀測到降雨量約100毫米。氣象廳陸續發布「記錄性短時間大雨情報（資訊）」。氣象廳呼籲民眾嚴防土石災害，尤其是低窪區可能發生浸水、河川氾濫的情形。（編輯：田瑞華）1131102