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黎巴嫩南部邊境村莊大規模爆炸 房屋夷為平地[影]

2024/11/5 10:59（11/5 11:46 更新）
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（中央社貝魯特4日綜合外電報導）經法新社查證的影片顯示，黎巴嫩南部邊境村莊發生大規模爆炸，當地官員表示，自去年以來，以色列已經摧毀了數以百計房屋。

今天在網路上廣為流傳的影片顯示，黎巴嫩的邁斯阿賈巴（Mais Al-Jabal）同時發生十幾起爆炸，房屋被夷為平地。

自9月底以色列派遣地面部隊進入黎巴嫩南部以來，包括邁比布（Mhaibib）和奧代賽（Odaisseh）在內的幾個邊境村莊，從空中俯瞰也有著類似景象。

在網路廣為分享的影片中，青翠山丘上遍布的房屋在一陣灰色的塵霧中倒塌崩解。

以色列表示，以國是針對邊境附近真主黨（Hezbollah）基礎設施，目的是要驅離這個獲伊朗撐腰的組織，讓居民重返以色列北部。

地方首長喬凱爾（Abdul-Monhem Choukair）表示，今天來自邁斯阿賈巴的影片顯示，村內一間廢棄醫院附近發生大規模爆炸。

自去年10月以色列與真主黨展開跨境交火以來，這個地區一再遭受攻擊。

喬凱爾說：「邁斯阿賈巴70%遭到摧毀。以色列敵人的目標是有系統的破壞。」他還說，有4人受困當地等待援救，年齡介於85至90歲之間。

黎巴嫩國家通訊社（NNA）指出，以色列部隊上個月至少炸毀7棟邊境村莊的建築物。

以色列第12頻道（Channel 12）上個月播出的影片中，可見一名播報員與士兵同駐艾塔阿沙布（Aita al-Shaab）村時炸毀一棟建築物。

黎巴嫩國家人權委員會表示：「以色列軍隊在黎巴嫩南部持續的破壞行動構成戰爭罪。」

國家人權委員會指出，根據以色列士兵在社群媒體分享的衛星圖像與影片，去年10月到今年10月間，「至少有8座黎巴嫩村莊的許多地點遭到系統性肆意摧毀」。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1131105

#真主黨
#以色列
#黎巴嫩
#法新社
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