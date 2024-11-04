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以色列通知聯合國：與其巴勒斯坦難民機構斷絕關係

2024/11/4 20:37（11/4 21:53 更新）
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（中央社耶路撒冷4日綜合外電報導）以色列今天宣布，已正式通知聯合國，以方決定與聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）斷絕關係。以色列國會日前投票通過禁止該機構在其境內運作。

法新社報導，以色列外交部透過聲明表示：「按照外交部長卡茲（Israel Katz）指示，外交部已通知聯合國，撤銷以色列與UNRWA之間的協議。」

聲明引述卡茲說：「UNRWA是加薩走廊（Gaza Strip）問題的一部分，而非解決辦法的一部分。UNRWA有員工參與10月7日大屠殺，有許多雇員就是哈瑪斯（Hamas）成員。」

根據專家，UNRWA禁令若實施，將重創在加薩走廊的人道救援工作。70多年來，UNRWA在巴勒斯坦土地各地提供必要援助，幫助對象也包括其他地方的巴勒斯坦難民。

然而，卡茲反駁專家說法，指加薩走廊收到的援助僅部分是由UNRWA提供。

卡茲說：「即便是現在，絕大部分送至加薩的人道援助是透過其他組織提供，UNRWA只占13%。」

UNRWA發言人佛勒（Jonathan Fowler）今天則說，如果以色列落實UNRWA禁令，「可能會在加薩走廊造成國際人道救援行動崩潰，UNRWA是這項行動的支柱」。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1131104

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