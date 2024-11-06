川普勝選捷克政界祝賀 捷克版川普讚：「非凡回歸」

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（中央社記者劉郁葶布拉格6日專電）美國共和黨總統候選人、前總統川普可望重返白宮，捷克總理費亞拉發文祝賀，總統帕維爾也道賀川普勝選。有「捷克川普」稱號的前總理巴比斯說，川普的勝利是一場「非凡回歸」。

川普擊敗民主黨對手賀錦麗勝選，費亞拉（Petr Fiala）發文表達希望新一屆美國政府上台後，兩國關係保持在最高水平，並進一步發展。

副總理尤瑞卡（Marian Jurečka）不認為選舉結果會對捷克或歐洲產生顯著影響。他表示，無論哪位美國總統候選人勝出，對捷克或歐洲聯盟的影響不會有本質上的差異，並強調捷克應依靠自己解決問題。

帕維爾（Petr Pavel）在社群平台X祝賀川普，表示期待在面對全球挑戰、支持共同盟友與推動歐洲安全方面與美國繼續合作，並強調「我們的跨大西洋聯繫依然穩固」。

捷克民粹富商巴比斯（Andrej Babiš）為主要反對黨「不滿公民行動黨」（ANO）黨魁，也是首批送上祝賀的人之一。

巴比斯說，川普的勝利是一場「非凡回歸」，「這場勝利無法被暗殺、政治起訴或主流媒體系統性抹黑所阻擋。美國人明確表達他們想要的總統」。他相信川普的勝利將為美國帶來繁榮，並促進全球和平。

捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）在捷克電視台評論川普當選對美歐關係的可能影響。他預期，美國將更加關注印太地區，歐洲領導人則需要說服美國新政府繼續維持與歐洲的盟友關係。

利帕夫斯基說：「捷克期待與（美國）新政府密切合作，將盡最大努力共同發展戰略夥伴關係。」

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）表示，她理解部分人對川普重返白宮的擔憂，且川普上次任期中有時言行不一，但相信美國仍將是捷克的合作夥伴。（編輯：陳妍君）1131106