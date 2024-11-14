本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

衛報指社群媒體X充斥種族歧視與陰謀論 宣布退出

2024/11/14 11:29（11/14 11:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
英國新聞出版商「衛報」14日表示，將不再在社群媒體X發文。（圖取自x.com/guardian）
英國新聞出版商「衛報」14日表示，將不再在社群媒體X發文。（圖取自x.com/guardian）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦13日綜合外電報導）英國新聞出版商「衛報」（Guardian）今天表示，將不再在社群媒體X發文，原因是這個平台存在「令人不安的內容」，包括種族主義和陰謀論。

這家左傾的報社在X上擁有1070萬追隨者，是第1家退出這個平台的英國大型媒體公司。億萬富翁馬斯克（Elon Musk）於2022年併購前稱「推特」（Twitter）的X。

批評人士表示，馬斯克不干涉的作風，導致謊言和仇恨言論在這個平台上傳播。

「衛報」在其網站發表的社論中表示：「我們認為，出現在X上的好處現在已被負面因素抵銷，資源可以更好地運用在其他地方推廣我們的新聞事業。」

「由於這個平台經常宣傳或出現令人不安的內容，包括極右翼陰謀論和種族主義，我們考慮這件事已經有一段時間了。」

馬斯克今天在X上發文提及衛報說：「它們無關緊要。」

另外，前有線電視新聞網（CNN）主播勒蒙（Don Lemon）今天也在X上發文宣布，他將離開這個馬斯克旗下的社群媒體平台。

勒蒙說：「我曾經相信這是一個可供誠實辯論和討論、有透明度和言論自由的地方，但我現在覺得，它不能達到這個目的。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1131114

馬斯克
川普佛州閉門布局新內閣 傳氣氛如「權力遊戲」美媒：馬斯克不是季辛吉 美中關係有望改善但成效有限
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.74
更多編輯台推薦新聞：