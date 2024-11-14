本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球12強賽圖文直播》江坤宇陽春砲 台灣1比0多明尼加
首頁 / 國際

西門子年度獲利創新高 預警關稅戰恐衝擊財報

2024/11/14 19:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林14日綜合外電報導）德國工業巨擘西門子（Siemens）今天公布，至今年9月底結束的上個會計年度獲利較前1年度成長5%至90億歐元（約新台幣3089億元），創空前新高。但預警業務恐將受關稅戰影響。

法新社報導，西門子透過聲明公布，上年度營收僅由前1年度的749億歐元略增至759億歐元，訂單總額卻由894億歐元降至841億歐元。

西門子執行長布希（Roland Busch）表示，他們的電氣、運輸與工業軟體部門「需求強勁」，但自動化業務環境依舊「充滿挑戰」。

西門子說，上年度自動化方面營收較前1年度「大大降低」，歸咎於全球對製造業貨品的需求疲軟，導致企業仍在消化大量庫存。西門子數位產業部門上年度營收因此減少8%至185億歐元。

展望現行年度，西門子預估這項核心業務的營收最多可能萎縮6%，集團整體營收則可成長3%至7%，根據的假設情況是全年度「總體經濟溫和成長」。

西門子表示，之所以抱持謹慎樂觀，是因為「產能過剩及消費者需求疲軟令製造業持續面臨挑戰」，以及「貿易衝突等地緣政治不確定性仍在」。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1131114

西門子
力旺攜手西門子 助先進AI晶片開發
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.74
更多編輯台推薦新聞：