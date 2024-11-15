泰國人慶祝水燈節 環保意識抬頭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷15日專電）今天是年度的泰國水燈節，大批民眾聚集在河畔施放水燈，祈求來年順利。近幾年環保意識抬頭，曼谷市政府呼籲減少用保麗龍製作水燈，市政府也推出電子水燈服務。

水燈節（Loy Krathong）是泰國、寮國、斯里蘭卡、柬埔寨和緬甸部分地區的傳統節日，水燈節的由來是從800餘年前的素可泰王朝（Sukhothai）開始，在每年佛曆的12月15日月圓日晚上，家家戶戶就會到河畔去放水燈，那時候正是雨季剛結束，河水量最豐沛的時候。

今年的水燈節落在今天，在水燈節的前幾天開始，泰國全國各地舉行不少慶祝活動，曼谷、清邁、素可泰和大城等地是幾個最知名的水燈節地點。

水在佛教儀式中具有重要的地位，人們會把用花、水果和蠟燭裝飾的美麗水燈放到水裡，當水燈順流而下時帶走壞運氣，同時向河神（Mae Khongkha）祈求來年的幸運，或是請河神原諒人們過度使用河水。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

近年來環保意識抬頭，不少民間團體開始呼籲民眾減少使用會汙染環境或是無法分解的材質製作水燈，泰國政府也開始推廣相關概念，曼谷市政府呼籲不要用保麗龍製作水燈，今年也在4個地點讓民眾施放電子水燈，達到過節的意義但又不會汙染環境。

泰國觀光局預估今年全泰國的水燈節慶祝活動可達到69億泰銖（約新台幣64億元），比去年增加12%，北部地區是泰國人最喜歡慶祝水燈節的區域，觀光局預測大約會有199萬人次的泰國人在水燈節旅行，年增約9%。（編輯：韋樞）1131115