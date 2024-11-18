iPhone印度廠傳招聘歧視 路透：鴻海要求仲介取消限制

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（中央社印度斯利柏倫菩德17日綜合外電報導）根據3名知情人士透露以及路透社檢視近12份招聘廣告，蘋果（Apple）供應商鴻海要求在印度協助招聘iPhone組裝工人的人力仲介公司，拿掉招聘廣告中針對年齡、性別和婚姻狀況的限制，連招聘機構也不必具名鴻海。

路透社今年6月25日公布的調查發現，鴻海在印度的主要iPhone組裝廠排除已婚女性，只有高產量期間放寬。

鴻海在清奈附近斯利柏倫菩德（Sriperumbudur）的iPhone組裝工廠僱用數以千計名女性，其裝配線工人的招聘外包給第三方仲介，由仲介負責找人、過濾之後，再由鴻海面試和挑選。

路透社今年6月的報導檢視印度人力仲介商2023年1月至2024年5月間公布的鴻海招聘廣告，廣告清楚寫著，只有特定年齡的未婚女性才有資格做智慧型手機組裝工作，此項限制違反蘋果和鴻海的反歧視政策。

消息人士告訴路透社，報導發布數日後，鴻海人力資源高級主管指示印度人力仲介，依照鴻海提供的範本製作一致的招聘廣告。鴻海也告訴仲介，不要接受媒體採訪。

一名仲介表示，鴻海人資主管在今年6月下旬開會時提及媒體對鴻海招聘作法的報導，還「示警我們，以後所有廣告都不要出現鴻海的名字，如果出現，合約將被終止」。

這名仲介表示，鴻海對廣告的指示包括：不要提及必須未婚、不要提及年齡，也不要提到要徵男性或女性。

路透社針對指示仲介一事詢問鴻海，未獲回應，鴻海也未回應是否已不再限制已婚女性從事iPhone組裝工作。蘋果婉拒對類似問題發表評論。兩家公司先前都表示，鴻海在印度僱用已婚女性。

路透社無法證實鴻海是否已開始僱用更多已婚女性擔任相關職位，但最近招聘廣告內容的變化，與仲介的說法相符。

路透社查看的鴻海新廣告招聘智慧型手機組裝員工，但未提及鴻海以及年齡、性別或婚姻標準，僅列出福利包括「工作場所有空調、交通免費、有食堂設施、免費宿舍」等，月薪1萬4974盧比（約177美元）。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1131118