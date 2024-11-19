紐西蘭毛利人示威 抗議重新詮釋原住民條約

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（中央社威靈頓19日綜合外電報導）數以萬計紐西蘭民眾今天走上街頭，原住民毛利人宏亮的「哈卡」（haka）口號響徹首都威靈頓各地，抗議保守派推動重新解釋建國文獻「懷唐伊條約」。

法新社報導，警方表示，超過3萬5000名示威群眾湧入海港城威靈頓，當遊行隊伍激昂地朝國會前進，原本繁忙的街道為之停擺。

毛利男性赤裸著上半身，肩頭披上傳統羽毛斗篷展開示威，有人騎著馬、揮舞紅白黑三色毛利旗幟加入。孩童跟著滿臉「塔莫克」（Ta Moko）刺青的成人一起遊行，手中緊握儀式性的木製兵器。

自從保守派聯合政府中的小黨「行動黨」（ACT）提出法案，擬重新解釋1840年的「懷唐伊條約」（Treaty of Waitangi）以來，各地抗議浪潮日益高漲。

雖然幾乎不可能通過，不過光是提出這項法案就已引發紐西蘭數十年來最大規模抗爭。

許多示威者參加從數百公里外的國境北端出發、為期9天的抗議遊行（hikoi），然後抵達威靈頓。

包括紐西蘭一些聲譽崇隆律師等諸多批評者將法案視為企圖剝奪90多萬毛利人已達成協議多時的權益。（譯者：曹宇帆/核稿：何宏儒）1131119