底特律郊區公寓爆炸起火2人重傷 疑天然氣外洩

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（中央社密西根州歐里翁鎮20日綜合外電報導）美國官員今天表示，底特律郊區一棟公寓發生爆炸，可能是天然氣外洩所致，引發火災，造成其他建築物受損，至少兩人重傷。

美聯社報導，底特律西北邊奧克蘭郡（Oakland County）歐里翁鎮（Orion Township）鎮長巴奈特（Chris Barnett）表示：「我們現在談的是沒有人死亡，如果親眼見過現場景象，絕對會覺得是奇蹟。」

消防隊長艾倫（Ryan Allen）表示，基廷頓新鎮協會（Keatington New Town Association）一棟公寓昨晚發生爆炸，造成另一棟建築物嚴重損壞，另有2、3棟建築物輕微損壞。

一名居民告訴地方電視台：「我當時正在用電腦，然後出現震波。螢幕突然倒向我，所有東西都從牆上掉下來。」

艾倫表示，傷者是一男一女，兩人都是70多歲，其中一人傷勢嚴重，但今天情況穩定；另一人則處於穩定和嚴重之間。

巴奈特說「我們有很多人有家歸不得」，並說有18個家庭流離失所。

他在記者會上讚揚一名協助救援的亞馬遜公司（Amazon）司機，但未透露姓名，「昨晚有很多英雄」。

目前不清楚爆炸確切原因，但艾倫表示可能是天然氣外洩。一名目擊者稱她聞到了瓦斯味。救難人員在救火時，消費者能源公司（Consumers Energy）關閉了天然氣。公司天然氣營運部門主管說：「我們系統完好無損，沒有發現任何異常。」

事後有兩人下落不明，但後來發現他們當時不在發生爆炸的公寓內。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1131121