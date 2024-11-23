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日本81歲富士山先生超狂紀錄 39年來攻頂2240次

2024/11/23 16:15（11/23 16:56 更新）
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日本81歲「富士山先生」實川欣伸42歲時帶著家人首度登上富士山，退休後為挑戰紀錄瘋狂攻頂富士山，總計39年來已攻頂2240次。（圖取自x.com/jitukawa37761）
日本81歲「富士山先生」實川欣伸42歲時帶著家人首度登上富士山，退休後為挑戰紀錄瘋狂攻頂富士山，總計39年來已攻頂2240次。（圖取自x.com/jitukawa37761）
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（中央社東京23日綜合外電報導）日本81歲「富士山先生」實川欣伸42歲時帶著家人首度登上富士山，退休後為挑戰紀錄瘋狂攻頂富士山，總計39年來已攻頂2240次。他未來還有很多目標，也希望能再度挑戰聖母峰。

日媒ENCOUNT報導，實川從小就喜歡大自然，人生中的登山初體驗，是國中2年級跟同學扛著帳篷花3天2夜登上東京都西部的三頭山。

儘管實川今年已高齡81歲，但直到42歲時才跟家人第一次登上富士山。

「我30歲結婚，35歲時搬到這裡（靜岡縣沼津市），生了小孩後就想帶他們上山」，實川說，在那之前已登過日本各大山脈，但富士山果然有點不同，「站在山頂時，就有一種彷彿成為神明的感覺」。

他當年服務的電子零件製造公司，有很多來自海外的實習生，所以他每年都會帶同事登5到6次富士山。久而久之，每到夏天很自然就會前往富士山。

2007年，實川64歲退休時總計已攻頂355次富士山，接著他從2008年拉開瘋狂登頂的序幕。

實川說：「當時一名立教高中登山隊的教師擁有現役登山者中最多登頂紀錄，那個人從退休開始每年登頂50次，我不想輸給他，為了追趕他，我想一年登頂250次。」

他一早就開車前往富士山登山口，在完成兩次攻頂後就在車上過夜，隔天再攻頂兩次。返家後隔天上午再開車到登山口。

持續這樣的登山生活，他在65歲那年已完成一年登頂248次，甚至寫下連續75天連續攻頂兩次等驚人紀錄。

實川說：「兩次往返大約花9小時，不可思議的是，我在山裡的時候完全不會感到疲勞，但一回到家就變成廢人。不論颳風還是下雨我都堅持登山，因為沒時間等鞋子乾，我車裡隨時都會放超過10雙登山鞋。」

實川開始這項嚴酷挑戰時，正好是日本傳奇棒球球星鈴木一朗在美國職棒大聯盟刷新單季200安紀錄的時期，「我也以單季登頂200次富士山作為目標，我要成為登山界的鈴木一朗」。隨著一年一年過去，他的攻頂次數也不斷增加。

實川除了追求富士山登頂紀錄外，也不斷地挑戰全球知名高山，並順利登上除了聖母峰外的7大洲最高峰。儘管2014年他滿懷信心首度挑戰聖母峰，卻因為發生大規模雪崩實施登山管制，最後不得不遺憾撤退。

未能完成攻頂聖母峰，讓實川回到日本後好像魂不守舍，連原本攻頂富士山單程只花2小時，都變成要花上7小時，「有人說實川的富士山已經結束」。

但為了追求紀錄，實川從失意中再度奮起，2014年7月16日以總計1673次登頂富士山改寫歷史上最多的1672次紀錄，他說，「我覺得人不能沒有目標」。他創下的攻頂紀錄直到2023年富士山封山時已達到2230次。

但回顧他的登山生涯絕非一路坦途。2010年他安裝心臟節律器（pacemaker），2014年起連續3年挑戰聖母峰時因凍傷失去手指，加上近年來帶狀疱疹症狀嚴重，很多時候身體不如想像中那麼靈活。

登山經驗豐富的他，今年也曾在富士山上遭受猛烈雷雨侵襲，感受到未曾有過的恐怖感覺。

談到未來目標，實川說，雖然一直努力到2230次攻頂，但今年天候不佳只登頂10次，「我還有各種目標，例如以80多歲的年齡一年登頂100次，或是（跟富士山海拔同數字的）登頂3776次等，如果可能的話，也想再挑戰一次聖母峰」。

他說，不管年紀多大，「我都希望持續抱持夢想，絕不放棄」。（譯者：黃名璽）1131123

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