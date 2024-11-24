英官員：俄駭客激進魯莽 威脅北約安全

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（中央社倫敦23日綜合外電報導）英國高階官員將警告，俄羅斯在網路領域「異常地激進和魯莽」，且「任何人都不應低估」北大西洋公約組織（NATO）遭受的威脅。

法新社報導，北約網路安全會議預定明天在倫敦舉行；根據今天發布的演說節錄，職責涵蓋國安事務的麥費登（Pat McFadden）將在會中指出，莫斯科「會不假思索便鎖定英國企業」。

麥費登並將指出，獲克里姆林宮給予「不受罰」待遇的「非官方駭客」，在世界各地展開的攻擊行動「越來越頻繁，而某些案例的手法也越來越精密」。

麥費登將警告說，俄羅斯先前曾鎖定英國的「媒體、電信以及政治和民主機構，以及能源基礎設施」。

他說，「忠於俄羅斯政府的多個團體」，是「至少9起規模不一、針對北約成員國網攻事件的幕後主使」。

其中包括「對我們關鍵國家基礎建設的無端攻擊」。

為凸顯俄羅斯在近3年的俄烏戰爭中發動網路攻擊，他將點出這些伎倆「可以讓數百萬人的燈給熄滅」。

他將說：「這可以導致烏克蘭供電網絡停止運作，這是俄國對烏克蘭發動的隱形戰爭。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1131124