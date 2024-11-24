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土耳其總統將會北約秘書長 討論俄烏戰爭最新情勢

2024/11/24 18:37
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（中央社安卡拉24日綜合外電報導）土耳其一名官員今天表示，土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）明天將與來訪的北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）在安卡拉會面，討論俄烏戰爭最新發展。

路透社報導，基輔使用美國與英國飛彈襲擊俄羅斯本土後，莫斯科21日則以新型中程極音速飛彈打擊烏克蘭作為回應，顯示俄烏戰爭情勢升高。

美國日前決定允許烏克蘭使用美方提供的長程飛彈襲擊俄羅斯境內目標，根據艾爾段辦公室20日發布的要點聲明，艾爾段對此表示反對，聲稱這將進一步使衝突升高。

北約成員國土耳其譴責俄羅斯全面入侵烏克蘭，表示支持烏國領土完整，並向基輔提供軍援。

不過作為俄羅斯和烏克蘭的黑海鄰國，土耳其也反對西方制裁莫斯科。土國和俄國在國防、能源及觀光方面存在著重要關係。

根據這名土耳其官員，艾爾段和呂特明天也將討論消除北約盟邦間的國防採購障礙，以及北約共同打擊恐怖主義等議題。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1131124

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