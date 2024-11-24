埃及線上體育博彩問題漸嚴峻 年輕世代深受危害

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（中央社記者施婉清開羅24日專電）伊斯蘭教義禁止賭博，因此除五星級酒店對外籍人士開放賭場外，埃及一般社會並無販售彩券或博弈娛樂。但近年許多年輕人下載線上體育博彩應用程式，甚至深陷其中無法自拔。埃及政府現正積極宣導，警告沉迷此類應用程式對身心危害的風險。

自2020年中各國對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情採取封控措施，加上俄烏戰爭和以哈戰爭的影響，埃及觀光和蘇伊士運河通行費美元收入即大幅減少，導致埃鎊貶值問題和經濟危機越來越嚴峻。

許多埃及人開始接觸線上體育博彩應用程式，希望透過好運來輕鬆快速改善財務狀況，其中年輕人居多。

體育博彩應用程式利用埃及廣大足球迷的熱情，讓使用者透過智慧型手機或平板電腦下載應用程式對體育比賽結果投注，展示對賽事的專業程度或對特定球隊的忠誠度。只需點擊幾下，使用者就可快速下注、查看賠率和管理帳戶。

前埃及資訊部副部長芮希迪（Mohamed Al-Rashidi）稱，現有450萬埃及人使用線上博彩應用程式。資訊安全和人工智慧專家加姆拉（Mustafa Abu Gamra）則稱，埃及人2023年在體育博彩應用程式上共投注12億美元（約新台幣391億元）。

埃及行政管制局（Administrative Control Authority, ACA）和國家安全局（National Security Agency, NSA）10月逮捕一個專門招募年輕人進行線上體育博彩的集團。埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導稱，此集團建立非法金融網路，引誘年輕人在國外網站上參與非法投注，還使用假名錢包和加密貨幣來逃避監測。

報導續稱，埃及線上體育博彩應用程式興起後，已產生一連串令人震驚的嚴重問題，包括破產、盜竊、甚至自殺或謀殺等事件。例如，基納省（Qena）有名男子最近在網路博彩遊戲中輸掉7萬埃鎊（約新台幣4萬5900元）後自殺身亡；另一名敏亞省（Minya）男子則因博彩債務上吊自殺；還有人為賭資殺死祖母；更早前在今年2月，一名高中生在博彩應用程式上輸掉大筆金錢後被學校老師殺死。

埃及精神科醫師法威茲（Gamal Farweez）向金字塔報表示，受博彩應用程式影響最大的年齡層是12至18歲，尤其是針對足球比賽結果。他在今年已治療了約40名體育博彩應用程式成癮患者。

法威茲說：「這些人都因線上體育博彩而遭受重大損失，導致憂鬱、企圖自殺，或為了快速累積資金而向家人或鄰居偷竊，最終陷入不斷惡化的債務漩渦。」

法威茲強調，這些應用程式之所以有吸引力，不僅是因為賦予年輕人一個快速獲利的夢想，還傳播了無需工作就可輕鬆致富的錯誤思想，加上數位裝置在埃及越見普及，讓年輕人變成一群「閒置勞動力」。

根據埃及中央公共動員和統計局（CAPMAS）統計數據，埃及現有總人口達1.1億，15至24歲者有1850萬，占總人口17.5%；18至29歲者有2110萬人，占總人口19.9%。然而，2024年25至29歲失業率在第一季為24%，第二季上升到26.3%。

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埃及資安專家塔里克（Ahmed Tarek）說，這些應用程式非常不安全，可能會竊取使用者資料，通常官方應用程式商店不提供，而是從可疑網站下載。他也警告說，應用程式針對年輕人，設計誘人的體驗方式和聳動的致富廣告，讓使用者上鉤，最終成為詐欺計畫犧牲者，不僅造成家庭不穩定，也嚴重損害國家經濟。（編輯：田瑞華）1131124

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