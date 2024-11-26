川普上任前加把勁 中美洲3國查獲破紀錄可卡因

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市25日專電）中美洲包括瓜地馬拉，宏都拉斯以及薩爾瓦多3國，近日先後在海陸攔截大量毒品可卡因，因販毒集團想藉美國政府交接期間加快運送毒品到美國，而這些國家大力查緝，避免成為川普上台後，被鎖定報復的對象。

據瓜地馬拉「自由新聞報」（Prensa Libre）以及「中美洲360」（CentroAmerica360）等媒體報導，緝毒過程有如好萊塢警匪電影情節。

瓜地馬拉警方和陸軍海軍24日晚間接到情報，立刻發動聯合行動，在海上攔截一艘快艇，並且發現快艇上裝載1998個裝滿可卡因的包裹。瓜國軍警估算，這批毒品價值超過數百萬美金。

不只如此，瓜地馬拉內政部也指出，本月19號瓜國軍警在加勒比海沿岸，查獲一艘船上載有總重量超過4噸的卡可因，價值高達6000萬美金（約新台幣20億元），打破近年單次查獲毒品的最高紀錄。

瓜地馬拉政府表示，今年迄今已查獲超過11噸可卡因，是去年的4倍。根據官方數據，2023年瓜國僅查獲了3噸可卡因。

鄰近的薩爾瓦多，更是一連在23和24日兩天，在海上查獲各700多公斤的可卡因，運毒船隻和船員均來自哥倫比亞。薩爾瓦多政府統計，光是今年前10個月，已經有近13噸，價值3億美元（約新台幣100億元）的毒品被查緝。

至於宏都拉斯24日也在陸地查獲2起毒品走私，重量超過1噸。販毒組織企圖以陸路運輸，將毒品從宏都拉斯境內往北經墨西哥，運往目的地美國。宏都拉斯當局在2024年前10個月，已經查緝超過22噸可卡因。

中美洲3國薩爾瓦多，瓜地馬拉和宏都拉斯雖然本身不生產毒品，但是由於其地理位置，陸地和所屬海域都是販毒組織運送毒品的必經之地。3國與美國緝毒單位長期合作，希望把從南美洲往北運送的毒品，在中美地區就先攔截。

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美國政府統計，流入美國的可卡因毒品中有90%是經過墨西哥和中美洲國家。也因此美國總統當選人川普（Donald Trump），將施壓中美洲國家嚴格打擊毒品作為主要政見之一，甚至揚言以懲罰性關稅作為手段。

報導分析，販毒集團想藉美國政府交接期間，川普上任前加緊運送毒品到美國，以避免之後運毒困難度增加。而被美方點名的中美洲國家政府也同時加大力道查緝毒品，展現成果，避免成為川普上台後，被鎖定報復的對象。（編輯：唐佩君）1131126