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澳洲智庫：中共控制科技公司 操控海內外言論

2024/11/26 19:15
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（中央社記者楊淳卉雪梨26日專電）澳洲智庫今天發表報告點名數間中國科技公司，除從事商業行為，也為中共安全利益效力，包括透過發展AI等「說服力技術」，進行網路動員、干涉國內外言論，以達成專制目的。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）發表「中國的說服力技術：對未來的國家安全意涵」（Persuasive technologies in China: implications for the future of national security）報告，分析中共如何透過私部門支持其針對外國受眾的宣傳活動，及散布假訊息行為。

報告指出，中國已經是「說服力技術」（persuasive technology）全球領導者。跟過去相比，新興「說服力技術」，例如人工智慧、環境科技、神經科學能以更親密、更具潛意識及更有效率方式與人們產生身心互動，惡意行動者便能透過這些技術，動搖意見與操控行動。

報告指出，中共嚴格控制私部門，並授權中國科技公司為中國安全利益效力。中共可能透過這些公司商業上的「說服力技術」發展，在國內、外實行有目標性的線上影響力行動，達成意見操控、假訊息傳播、跨國鎮壓、增加軍事等專制目的。

報告並點名幾家具有「說服力技術」的中國著名公司，包括語言智慧技術公司「蜜度」（Midu）、神經技術先驅公司「燧世」（Suishi）、VR製造公司「歌爾」（Goertek），為中國宣傳、軍事和公共安全效力。

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報告也進一步指出中國公司「硅基智能」（Silicon Intelligence）、社群媒體平台「一網互通」（OneSight）、人工智慧公司「出門問問」（Mobvoi）也正引領AI、神經技術等新型說服力技術開發，支持中共的網路活動。

報告最後表示，這些新興技術的快速開發已超越自由民主國家進行監管的反應速度，並建議可建立國家安全相關的技術與案例資料庫等，更積極應對說服力技術帶來的安全挑戰。（編輯：張芷瑄）1131126

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