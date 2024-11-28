美國制裁21名委內瑞拉安全高層 控鎮壓反對勢力

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國今天對委內瑞拉21名安全與內閣高級官員實施制裁，指控他們在總統馬杜洛（Nicolas Maduro）於7月舉行備受爭議的大選過後鎮壓反對人士。

法新社報導，華府當局與七大工業國集團（G7）日前認定反對派候選人龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）為總統當選人，同時指控馬杜洛在選舉中涉嫌舞弊。不過，委內瑞拉拒絕美國制裁，並稱這是針對「愛國者」的「絕望之舉」。

美國財政部代理副部長密斯（Bradley Smith）在聲明中表示：「馬杜洛和其幕僚在委內瑞拉總統選舉後的鎮壓行動，是在絕望中試圖壓制人民聲音的做法。」

美國凍結了15名委內瑞拉安全機構首長的資產，遍及情報機構、軍事反情報機構、國民警衛隊與警察部門負責人，以及委內瑞拉通訊部長和監獄管理機構首長。

美國高級政府官員向媒體表示：「這些制裁對象全都隸屬於馬杜洛的安全機構，負責暴力鎮壓和平抗議者並任意拘留。」

委內瑞拉外交部發表聲明指出，委國「堅決拒絕」這項制裁，特別是針對一群面對法西斯暴力仍致力捍衛和平、穩定、經濟復甦與民族團結的愛國者。馬杜洛也斥責這些制裁「荒謬」。

美國財政部表示，委內瑞拉安全部隊還對龔薩雷茲發出「不當逮捕令」，迫使他逃往西班牙。

美國國務院也表示，將對馬杜洛盟友實施更嚴格的簽證限制，聲明指出：「馬杜洛的安全機構涉及廣泛侵權行為，包括殺害、鎮壓和大規模拘留抗議者。」（譯者：屈享平/核稿：張茗喧）1131128